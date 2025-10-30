重病2歲童被母親「棄置」 警破門見他死在垃圾堆
美國蒙大拿州利馬（Lima）一名母親妮可・琳恩・博耶（Nichole Lynn Boyer）涉嫌疏於照顧兩歲的重度身心障礙兒子，並將遺體棄置在家中衣物與垃圾堆中。警方在十月中旬發現男童屍體時，已嚴重腐爛。博耶隨後自首，並被控「故意殺人」。
根據《MirrorUK》報導與法院文件，警方10月16日進入妮可住處後，立刻聞到濃烈惡臭，屋內堆滿垃圾、腐爛食物及動物糞便。男童被發現在二樓臥室的衣物與垃圾堆上，旁邊是一張床墊，上面覆有疑似母親的衣物；當時房間骯髒又寒冷，冷氣仍運轉中。
妮可供稱，兒子患有脊柱裂、馬蹄足及腦積水等重度身心障礙疾病，自己在照顧父親與多名孩子的壓力下「無法負荷照顧的重擔」，九月起便停止給兒子食物與水，只把食物放地上讓他「爬去拿」，她坦言「沒有把照顧兒子放在優先順位上」，並承認疏於照顧導致死亡。警方更指出，她明知孩子已死亡數週，卻仍「說服自己他還活著」。
博耶於週二在蒙大拿州狄龍（Dillon）地方法院出庭時否認「故意殺人」罪，目前仍被羈押候審，將於日後再度出庭。案件後續仍待法院進一步審理與判決。
東森新聞關心您
拒絕兒虐，請撥打110、113
東森新聞關心您
犯罪行為，請勿模仿
