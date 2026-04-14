重症元兇！這疾病成「隱形殺手」年釀2千童住院 醫盼政府做1事領先日韓

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記者簡浩正／台北報導

呼吸道細胞融合病毒（RSV）是造成嬰幼兒、老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因之一，尤其對於嬰幼兒威脅最為顯著。公衛專家指出，雖有9成家長聽過RSV，但僅3成了解其為嬰兒重症主因，且每年造成逾2000名幼童住院，可能引發長期呼吸道併發症，目前已有抗體可有效降低風險，呼籲政府將RSV長效性單株抗體納入全面公費預防接種，幫助減輕育兒家庭負擔。

台灣健康聯盟於日前舉行「新世代父母的呼籲：將嬰幼兒RSV防護納入國家健康投資記者會」，發布針對3歲以下嬰幼兒照顧者對於新生兒家庭健康照顧與RSV防護的認知調查。

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調查指出，九成(90.1%)的家長曾聽過RSV造成健康威脅，但僅有約29.5%家長深度了解RSV是導致1歲以下嬰兒呼吸道重症住院的主因，顯示許多家長可能低估RSV對嬰兒重症威脅。調查亦顯示，在育兒過程中超過6成家長對「孩子生病需住院治療的照顧調度與工作安排」及「擔心流行傳染病」感到壓力，更有83.4%的家長認為孩子的健康預防與醫療支出沉重；若將孩子住院的成本換算成金錢支出，7成家長反映預估支出落在5000至20000元間。換言之，以2026年1月薪資中位數39136元換算，雙薪家庭可能需額外花費約1/4月收入在孩子住院上。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴表示，這突顯出目前的醫療公衛體系對於RSV疾病的宣傳還有加強空間，應讓照顧者深刻了解疾病的危害，提早為孩子作預防準備。在民眾生育意願越發下降的現在，她認為政府更應該做好家長的後盾，若是在前期能夠透過有效的嬰幼兒免疫接種，除減少小孩生病的機會，也減少已育家庭的負擔。

「台灣是亞熱帶國家，所以是全年流行無明顯季節性，因此預防須從出生即開始。」台灣疫苗推動協會理事長李秉穎指出，幾乎台灣所有兒童在2到3歲以前都曾經感染過RSV，其中又以6個月以下的嬰幼兒最常發生，1歲以下嬰兒因RSV感染的住院率大約落在0.95%至1.71%之間；目前醫學上沒有針對RSV的抗病毒藥物，且RSV是會反覆感染的疾病甚至加重病情。

他說，目前已有長效型單株抗體，相關研究顯示，對於12個月內的嬰兒，其預防RSV住院的保護效果可達83.3%；今(2026)年疾管署的RSV防治建議即1歲以下嬰兒（出生後即可接種，特別是早產、先天性心臟病或慢性肺病等高風險嬰兒），以及1歲以上未滿2歲具重症高風險的幼兒，建議家長可至醫療院所洽詢，經醫師評估後自費接種1劑。

台灣健康聯盟偕同專家學者共同呼籲，將嬰幼兒RSV防護納入國家健康投資。（圖／台灣健康聯盟提供）

台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙，以嬰兒全面性呼吸道融合病毒預防針投資的經濟效益為題表示，其研究顯示，RSV感染不僅造成醫療負擔，重症住院甚至需長達24天，成本高昂，對家庭與社會影響深遠。隨著長效單株抗體價格下降，整體成本效益顯著改善，屬於「效果提升且成本下降」的最佳情境。

李秉穎指出，目前全球已經有超過30個國家（包含美國、英國、法國、日本等）推動公費RSV預防政策，全面保護嬰兒遠離RSV威脅。亞洲現在還沒有全面公費RSV預防政策，「希望我們可以領先日韓！」

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