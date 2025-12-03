重症患者是否氣切？成大醫師給「5評估標準」：並非好或不好的二分選擇

記者林昱孜／台南報導

成大醫師王聖媛說，氣切並非好或不好的二分選擇，需要是不同情況做出評估。（圖／成大醫院提供）

重症患者是否「氣切」時常讓病患、家屬難以抉擇。成大醫院重症加護科醫師王聖媛指出，插管與氣切皆為維持呼吸功能的重要醫療措施，但適用時機不同，需依患者病情、年紀、意願、復健潛能與生活品質精準評估的重要抉擇。

62歲李先生因COVID-19重症併發細菌及黴菌感染、肺栓塞，插管三週後肺部仍未復原，且喉嚨疼痛、活動受限，經團隊評估進行氣切後，不僅疼痛明顯緩解，也能更積極復健，最終順利脫離呼吸器並拔除氣切管，恢復自然呼吸。

另外一名合併失智及多重疾病的85歲陳姓老翁，雖二度插管並接受氣切，但因身體虛弱、可逆性低，術後仍在醫院與呼吸照護中心之間反覆住院，半年後於加護病房病逝。對此，醫療團隊強調，對於衰弱或已進入末期病程的患者，侵入性治療可能僅延長臥床與受苦時間。

王聖媛說明，插管適用於急性呼吸衰竭的緊急救命，但不宜長期維持；若需長期呼吸器協助，氣切可減少疼痛與鎮靜藥物使用，並提升病人活動度，有助脫離呼吸器。成大醫院亦提供微創經皮擴張氣切術，手術時間短、傷口小，可進一步降低風險。

王聖媛表示，氣切手術並非「一定好」或「一定不好」，而是一項必須根據患者病情、年紀、意願、復健潛能與生活品質精準評估的重要抉擇。重症團隊將透過完整評估與溝通，協助家庭作出最符合病人需求的選擇。

