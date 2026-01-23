重症醫破解「假暖食物迷思」！3類食物吃了更冷：甜湯也中





以為吃下肚的是保暖身體的飲食，卻在進食後出現身體更加冰冷的狀況，重症醫對此破解「假暖食物」的迷思，揭露易遭大眾誤解的科學真相。



醫揭「3類假暖食物」

胸腔暨重症專科醫師黃軒透過臉書粉專說明，「禦寒飲食」並非是讓人體「熱一下」，而是可以讓人「產熱」，然而有些「假暖食物」會欺騙感覺神經，出現讓人更加怕冷的狀況，黃軒醫師指出，3類食物不僅「暖得快、退也快」，進食後約1至2小時之後，反讓人覺得更冷：



1. 高糖熱飲

奶茶、甜湯、黑糖飲等高糖熱飲：讓血糖快速上升、胰島素分泌，導致血糖快速下降。身體誤以為「能量過剩」，反而降低產熱、末梢血管收縮、手腳變冰冷的狀況。

2. 刺激性辣食

麻辣鍋、重辣湯：雖會刺激神經、流汗散熱，但身體熱一下就退，反而會更怕冷。（吃辣刺激的是痛覺神經，大腦會誤判現在很熱，但體表散熱後，加速水分和電解質流失，造成核心體溫降低）。

3. 酒精

雖然會感覺溫暖，但酒精會使皮膚表層血管擴張，導致熱量加速流失，實際讓身體核心體溫因此降低（這也解釋了為何冬天喝酒更易出現「失溫風險」）。

身體禦寒「3種正確反應」

黃軒也強調真正禦寒反應為「吃完不冒汗」、「身體暖得很穩」、「手腳溫度慢慢回來」，提醒大家，攝取上述「假暖食物」需注意身體反應，小心越吃越冷，出現反效果。

