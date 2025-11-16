重砲回擊高市！陸《解放軍報》警告：日本全國都有淪為戰場的風險

日本首相高市早苗日前發表並拒絕撤回「台灣有事」論，中日關係迅速惡化。大陸連番多日重話砲轟，目前大陸《解放軍報》16日再度發表文章，表示日方種種錯誤舉動只會把自己引向不歸歧途，更警告日方如果介入台海，日本全國都將有淪為戰場的風險。

大陸國防部新聞發言人蔣斌大校14日對日方強硬表態。（圖／翻攝大陸國防部）

大陸《解放軍報》16日發表題為《叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途》文章，回顧高市早苗與日本官方過去種種企圖違背和平憲法強軍擴武的言行，並從三方面警示日本介入台海將遭致的後果。

大陸外交部發言人林劍表示 「玩火者必自焚！」 （圖/翻攝大陸外交部）

文章表示，日本首相高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，在中方表達強烈抗議後，高市拒不撤回錯誤言論。這是日本在任首相首次明確可能武力介入台海局勢，證實了日本近年來強化軍力舉措的遏華指向性，暴露了日本政府違背和平憲法，妄圖以軍事手段干涉別國內政的狼子野心。日方種種錯誤舉動，甚至叫囂武力介入台海局勢，只會把自己引向不歸歧途。

大陸國台辦發言人陳斌華12日對高市相關言論表達強烈不滿。（資料照／國台辦官網）

文章回顧指出，2015年日本通過新安保法案，允許自衛隊與外軍聯合作戰。不允許日本再次從事戰爭的和平憲法由此在制度上被架空。2022年日本通過《國家安全保障戰略》等新「安保三文件」，將遏止周邊國家「單方面改變現狀」乃至必要時動用武力「使事態以有利於日本的形式解決」作為國家安全目標，開始建設大規模進攻性武力、長期高強度作戰能力。不允許裝備進攻性武器的和平憲法由此在實質上被篡改。基於前述戰略文件，日本正在同時研發或列裝10餘種射程最遠可達3000公里的反艦、對地導彈，在全國範圍內翻新軍事基建，大量儲備彈藥。

文章認為，此前日本政府一被問及為何強化軍力時，便會拿出「周邊安全形勢嚴峻」作藉口，辯稱強軍只是「為了自衛」，字面上似乎並未背離和平憲法確立的「專守防衛」原則。據媒體報導，日本2022年版軍力建設規劃的主要根據是武力介入台海局勢的推演結果，但日本領導人對是否武力介入的問題一貫含糊其辭。日本計劃於2026年年底前對新「安保三文件」進行修訂，將再增軍費，以強化使用與應對無人裝備等新型作戰能力。此次高市早苗的露骨挑釁言論證實了日本違背和平憲法進行大規模強軍意圖明確，而日本政府此前辯稱的種種謊言不攻自破。

文章質問，「高市此言一出，不知日本政府又將如何解釋新一輪強軍擴武？」

日本首相高市早苗日前「台灣有事」引起軒然大波。（資料照／ 《美聯社》 ）

文章表示，日本政客無論是在違背和平憲法強軍擴武時，還是再提所謂「存亡危機事態」時，都沒有告訴日本國民它的真實代價。可以預見的是，如果武力介入台海局勢，日本國民和國家都將因為日本政府極其危險且錯誤的決策陷入災難。

文章接著從三方面警示日本政府危險且錯誤的決策將面臨的代價與後果。

第一，惡化自身周邊環境。如果日本政府一意孤行，再次與中國人民為敵，只會加劇中國對日本對外戰略的警惕，建設性的、穩定的中日關係將無從談起。

第二，全國都有淪為戰場的風險。日本已將北至北海道、南至沖繩的數十個機場、港口變為軍民兩用基礎設施。在今年10月的綜合演習中，自衛隊使用了多達39個機場、港口進行戰機起降和軍事運輸。這表明如果介入台海，日本政府會將全國民眾綁上自毀的戰車。

第三，日本將再次被釘在歷史的恥辱柱上。文章指出，日本政客涉台露骨挑釁言論不僅是對中國主權的嚴重侵犯，更讓國際社會嗅到了日本重蹈軍國主義覆轍的危險氣息。日本發動的侵略戰爭曾給亞洲國家人民帶來深重災難。作為二戰戰敗國，日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國，這是世界反法西斯戰爭不容挑戰的勝利成果，也是戰後國際秩序的重要組成部分。不知妄想螳臂當車、挑戰戰後國際秩序的日本，介入台海的「自信」從何而來？

最後文章表示，日本當政者妄圖介入台海局勢，既是對國際正義的粗暴踐踏、對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。殷鑒不遠，日本若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，中方必將給予迎頭痛擊。畢竟一旦開始玩火，火勢如何延燒，並不由玩火者決定。

