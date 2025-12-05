重磅卡司全釋出 金曲天團嗨翻新北耶誕城！

最受樂迷注目、引頸期盼的「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」，將於12/13（六）及12/14（日）18時至22時盛大登場！

由食尚玩家主持人曾子余與金鐘主持陳漢典、「朵拉」謝雨芝，接下兩日巨星耶誕演唱會的主持棒！「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」兩日雙組重磅卡司，12/13（六）由「金曲樂團」麋先生MIXER熱鬧開唱，將以獨特嗓音與舞臺魅力掀起全場共鳴，壓軸卡司則為「金曲創作才子」韋禮安，搭配如痴如醉的「韋式情歌」，將瞬間掀起全場大合唱；12/14（日）由「超人氣Z世代天團」告五人震撼開場，極具感染力的舞臺魅力，勢必瞬間點燃現場氣氛，而重磅壓軸則由「金曲演唱組合」動力火車擔任，首首K歌金曲帶動現場歌迷大合唱。

廣告 廣告

除此之外，演唱會重量級的演出陣容還包括（按字母及筆劃數排列）：F.F.O、「GX鼓鼓」呂思緯與蕭秉治、HUR+、J.Sheon、Ozone、「小樂」吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、陳漢典、熊仔及薛恩，19組重磅華麗演出卡司！搭配國際級舞臺設計與聲光效果，將為新北歡樂耶誕城掀起另一波高潮！

12月13日（六）巨星耶誕演唱會-The Greatest Show「音浪狂潮」演唱卡司。圖／新北市政府觀光旅遊局提供

12月14日（日）巨星耶誕演唱會-The Greatest Show「經典再現」演唱卡司。圖／新北市政府觀光旅遊局提供

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」，將於12/13（六）及12/14（日）連續兩天，在「TVBS歡樂台」、MOD「TVBS精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉絲專頁及YouTube頻道、「TVBS NEWS」臉書粉絲專頁與YouTube頻道、「CATCHPLAY+影音平台」及「LINE TODAY」等平臺同步Live實況轉播。活動期間人潮眾多，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往參加，更多「2025新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。

（新北市政府觀光旅遊局 廣告）

更多台視新聞網報導

新北耶誕城演唱會卡司曝！韋禮安、動力火車壓軸 陳漢典2度當主持人

讓板橋不再人擠人？ 侯友宜證實新北耶誕城擬逐步擴大至各區

新北耶誕城演唱會卡司出爐！超大咖韓星壓軸開唱 ENERGY重磅開場