重磅卡司接力 巨星耶誕演唱會嗨爆全場

《圖說》薛恩以〈LEVEL UP〉嗨翻全場。〈觀旅局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」今〈13〉日熱鬧登場，演唱會由陳漢典、曾子余、朵拉 謝雨芝共同主持，三人首度合作即展現良好默契，以自然幽默的互動開啟全場節奏，迅速炒熱現場氣氛。

新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會首日以「音浪狂潮」為主題，邀請麋先生MIXER、F.F.O、薛恩、李東軒、芒果醬Mango Jump、小樂 吳思賢、Ozone及安心亞等多組重磅卡司接力演出，最後由「金曲創作才子」韋禮安壓軸登場，以實力唱功將活動氣氛推向最高點。

《圖說》F.F.O演唱〈管不住自己〉等曲目。〈觀旅局提供〉

今日由金曲樂團麋先生MIXER揭開序曲，帶來〈壞蛋〉與〈天生寂寞〉等作品，樂團獨具風格的表演和爆發力十足的舞臺魅力，瞬間點燃現場氣氛。隨後薛恩與《原子少年2》冠軍團F.F.O接續上場，兩組人氣偶像一現身就引起臺下粉絲尖叫聲不斷，分別演唱〈LEVEL UP〉和〈管不住自己〉等節奏強烈的曲目，持續將現場熱度往上推升。

李東軒深情歌唱〈其實我…〉，溫柔歌聲感動全場而今年首次完成亞洲巡迴十七站的芒果醬Mango Jump緊接著登臺，一連帶來〈抱歉〉、〈九彎十八拐〉和〈我喜歡你〉等歌曲，以招牌的青春系搖滾旋律撫慰人心。

《圖說》「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」由金曲樂團麋先生MIXER揭開序曲。〈觀旅局提供〉

另外，小樂吳思賢則演唱睽違九年發行新專輯中的歌曲〈LET GO〉、〈Sing With Me〉、〈Another Life〉及〈Chasing Dreams〉，時而動感、時而抒情的嗓音，讓觀眾聽得沉醉不已。「超人氣第一男團」Ozone一踏上舞臺，立即引起全場粉絲歡呼尖叫，演唱剛推出的應景耶誕全新單曲〈浪漫主意〉，將首次的Live唱跳舞臺獻給新北歡樂耶誕城，讓歌迷驚喜不已，再加上今年的單曲〈沒去過的地方〉等歌，展現出獨樹一格的舞臺魅力。安心亞以一身勁裝上臺，連唱〈來追我男友吧〉與〈Maybe We Can〉組曲以及招牌曲〈呼呼〉等，大秀精彩舞技，舞臺魅力吸引全場目光。

《圖說》《原子少年2》冠軍團F.F.O一現身就引起臺下粉絲尖叫聲不斷。〈觀旅局提供〉

壓軸登場的韋禮安，一現身便瞬間點燃全場氣氛，特別帶來一段專為新北歡樂耶誕城精心設計的演出，將膾炙人口的〈愛我沒錯〉、〈珍妮佛〉、〈慢慢等〉及〈還是會〉等代表作串聯演唱，讓現場觀眾大飽耳福。在其極具感染力的「韋式情歌」演唱帶動下，現場觀眾齊聲合唱，將演唱會氣氛推向最高潮，場面宛如大型戶外 KTV。