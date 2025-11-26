重磅卡司搶先看 2026大新竹跨年晚會陪民眾精彩迎新年

二０二六大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」將於十二月三十一日十九時於新竹市大湳雅公園強勢登場，新竹市文化局二十六日公開活動主視覺。(新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

二０二六大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」將於十二月三十一日十九時於新竹市大湳雅公園強勢登場。新竹市文化局二十六日公開活動主視覺，預告藝人卡司及三百秒煙火秀，邀請全國民眾到新竹市感受電力滿滿的活力，一起充飽電迎接二０二六年。

代理市長邱臣遠表示，今年大新竹跨年晚會由東森電視擔任主辦單位，統籌辦理跨年晚會，竹縣、竹市政府擔任協辦角色，是公私協力在新竹市辦理的第二次跨年。晚會表演卡司陣容堅強，多位「金曲俱樂部」的重磅卡司，包括曾獲最佳作曲的蘇慧倫、韋禮安、新科金曲歌王呂士軒、金曲最佳樂團TRASH，以及客語的金曲代表音樂樂團黃子軒與山平快等，還有知名歌手蕭秉治、白安、張涵雅、幽靈水晶等，共十四組超強實力卡司輪番上陣，準備以超高水準的演出嗨翻大新竹。

文化局指出，今年跨年晚會主標題為「新竹ON LOOP不斷電」，主標題結合了音樂、科技、以及滿滿不間斷的活動，象徵新竹以滿格的電力向未來前進！其中「ON LOOP」不僅指不斷播放的音樂，更代表新竹這座城市連續不停歇的創新驅動力；「不斷電」則指這股能量將源源不絕、永無止盡。

文化局說明，除了「含金量」超高的表演卡司外，開場也特別邀請二０二五新竹縣客家新曲獎奪下第一名與最佳作詞獎的歌手徐志能，與獲二０二五新竹九降風音樂節評審未來賞的新竹樂團海岸乾杯，為本次跨年晚會熱鬧揭開序幕，展現新竹在地深厚文化底蘊。活動當天，更有上百攤美食及文創市集讓大家逛好、逛滿，新年三百秒煙火秀更要讓大家歡喜迎接新的一年。詳細活動資訊請上新竹市文化局、新竹市政府臉書粉絲專頁查詢。