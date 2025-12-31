重磅宣布！吳欣岱投入2026台北市港湖議員選戰

2024年曾參選港湖區立委的台灣基進秘書長吳欣岱，宣布已經請辭秘書長職務，並且獲得主席同意，接下來將專心投入2026港湖區議員選戰，而由於民進黨前立委高嘉瑜有意回鍋參選議員，將是這「兩個女人」的再度對決。

吳欣岱表示已請辭台灣基進秘書長，未來將投入2026台北市港湖區議員選戰（攝自吳欣岱臉書）

吳欣岱在臉書發文表示，自己決定請辭台灣基進秘書長，並獲得主席同意。接下來會專心投入地方選舉與地方經營。這個決定不容易，但我相信，每個人都應該在最需要的地方承擔責任。

吳欣岱表示，當前社會最緊迫的問題，不只是外部威脅，更是內部分歧與互信流失。地方需要有人在第一線，回應民眾的日常需求。這也是我選擇回到地方的原因。

吳欣岱表示，會在不同的位置，繼續為民主、主權與社會進步努力。只是接下來，我會把心力放在最具體的地方實踐上。

