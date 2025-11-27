重磅專訪》諾貝爾獎得主嘆遇「最糟總統」！科恩伯格「反科學潮中」拚終結疾病
新冠肺炎疫情過後，另一場更具威脅的大流行（流感）可能已在醞釀。諾貝爾化學獎得主科恩伯格（Roger Kornberg）研究發現消滅病毒的關鍵機制，要終結大流行病。他接受《風傳媒》獨家專訪時表示，目前正參與研發一種非疫苗的疫苗，這項新藥若經主管機關核准，可有效預防與治療大流行病，這是迄今唯一有效的解方。
科恩伯格家族與諾貝爾獎有深厚淵源。中研院院長廖俊智說，父親Arthur Kornberg於1959年獲得諾貝爾生理醫學獎，兒子Roger Kornberg在2006年獲得諾貝爾化學獎，成為跨世代典範。科恩伯格（Roger Kornberg）為分子與結構生物學領域重量級科學家，揭示了真核生物「基因轉錄」的分子機制，並提出大流行病的科學解方。
中央研究院「台灣橋梁計畫」系列演講，由2006年諾貝爾化學獎得主、美國史丹佛大學醫學院教授科恩伯格揭開序幕。「台灣橋梁計畫」由中研院攜手台灣大學等11所學研機構，與世界和平基金會（International Peace Foundation）共同推動。
科恩伯格三度訪台，41年前曾來台度蜜月
現年78歲的科恩伯格，口才極佳，是個說故事高手。這是他第三次訪台，第一次訪台是41年前，當時他和太太來台灣度蜜月。他日前接受《風傳媒》專訪時，神采奕奕，暢談學思歷程、捍衛科學、終結疾病的願景。
科恩伯格與諾貝爾獎結下不解之緣，不僅爸爸是諾貝爾獎得主，他的兩位指導教授也是諾貝爾獎得主。長期與諾貝爾獎得主們相處，他們最大共同點是不斷提出質疑，挑戰權威，這是科學進步的關鍵。然而，近來美國科學界遭遇嚴重的威脅，這些威脅已減緩人類的進步，對此，他感到憂心忡忡。
生長於科學家庭，在哈佛大學曾主修英國文學
科恩伯格生長於科學家庭，從小耳濡目染，自然對化學物理學感到興趣。不過，他說，「當年在哈佛大學讀書時，最初主修英國文學，不是科學。」哈佛大學有許多頂尖的教授，在廣泛學習文學、法律、歷史、社會學、化學、物理與數學之後，他決定投入化學，特別是化學物理學，因為很自然產生契合感，這也提供了比從事寫作和英國文學評論更有趣的職涯選擇。
從小到大，對他影響最大的人是誰？科恩伯格說，最初、最深刻且持久的影響來自父母親。與此同時，自己很幸運，求學過程中，遇到很多優秀的老師，例如，指導教授Harden McConnell是那個年代美國或全世界最優秀的化學物理學家。科恩伯格的博士後指導教授，包括Aaron Klug和Francis Crick都是諾貝爾獎得主，兩人對他後來的生涯有最重要的影響。
自己找題目獨立做研究，兩位諾獎得主指導終生受益
做研究的過程中，科恩伯格非常獨立，自己選擇研究主題，自己找問題找答案，用自己的方式做研究，發表論文。他的指導教授非常寬容。在博士後研究期間，他完全獨立自己做研究，指導教授很欣賞他的獨立性，他以個人名義單獨發表論文。雖然他一直是獨立做研究，但是他坦承，自己後來的職涯受到兩位諾貝爾獎得主深刻的影響。
科恩伯格是第一位在真核生物（eukaryote）中拍攝到分子層面上轉錄過程的科學家，於2006年獲得諾貝爾化學獎。這項「基因轉錄」是指去氧核醣核酸（DNA）的遺傳資訊如何精確複製到核糖核酸（RNA）。這前所未見的影像有助科學家設計藥物，有效地抑制不當的基因表現。
未來想對世界留下什麼？科恩伯格說，首先，孩子們是他留給世界最重要的資產。在科學方面，他關心學生和博士後研究員，希望看到他們成功。接著就是他長期關心的議題，科學界受到攻擊，他要捍衛科學的未來。
感慨碰到最糟的總統，科學家面臨存活關鍵
提起美國的反科學風潮，川普第二任期大砍學校與研究機構的科學研究預算、攻擊科學的作法，令科恩伯格憂心忡忡。他提到，「美國一直是科學成長的引擎，但現在美國政府正朝反方向發展。現在我們面臨的問題是，如何在川普政府的攻擊下存活？」
針對這股反科學風潮，他直言，「他們不僅對科學無知，因為無知且害怕，他們攻擊科學，對科學懷有敵意。美國從來沒有碰到如此糟糕的總統。這一次，美國會挺過去，但是會受傷，而科學將成為受害者之一。」他認為，「川普的種種作為正使得美國的地位大幅降低。」
在這股反科學風潮下，年輕科學家該如何存活？科恩伯格回答中研院年輕學者提問時指出，「許多人非常擔心，不僅政府對科學的攻擊，對科學的支持減少，更嚴重的是社會大眾對科學失去信心。有同事建議，唯一的解方是教育，要教育批判性思考。這的確很重要，我們可以做得更好。」
不過，科恩伯格認為，「要解決這個問題，真正的關鍵在於政府。我們做為公民，必須對政府施加壓力。」
科恩伯格為說故事高手，勉勵學生們把故事說好
科恩伯格是個說故事高手，對年輕科學家有何建議？擁有文學背景的科恩伯格提到，自己很重視表達、語言和溝通的形式。許多年輕科學家欠缺溝通能力，這是一個嚴重的問題，因為研究有了新發現，若缺乏良好的溝通，幾乎毫無意義。他常告訴學生們，「學習說故事，把故事說好。」
科恩伯格經常受邀到世界各國演講，每次演講之前，一定做好準備。對於科學演講，許多人以為只要蒐集好內容與資料，做成PPT、Keynote檔案，就即興式上台說明簡報內容。他說，有什麼比這種演講更糟的呢？他建議年輕研究者，「在上台之前，花時間準備，不斷練習、糾正、改進。學習說出有趣的故事。因為，這是一場表演。」
研發新藥預防與治療大流行病，卻遭遇兩大障礙
新冠肺炎之後，另一個更具威脅性的大流行病（流感）可能已在醞釀。對於未來的大流行病，科恩伯格研發「小分子干擾核糖核酸」（siRNA），做為預防及治療病毒感染的有效方式。他說，「兩年前就研發出這項新藥，不僅有效，而且是迄今唯一可以預防與治療下一個大流行病的解方。」
這項新藥正在等待主管機關的審查。科恩伯格表示，「目前碰到兩個阻礙。首先，監理機關的猶豫，他們很聰明，很認真，掌握豐富的資訊，但極端規避風險，因此新藥需要很長的時間才能獲得核准。其次是財務支援。許多潛在投資人對這項新科技有興趣，他們擁有大筆資金，但是他們同樣極端規避風險，猶豫不決。所以，這項新藥被資本主義與政府拖住。」
美國食品藥物管理局（FDA）訂定標準規格，新藥若未獲得美國FDA核准，其他國家可能不會採用，目前這項新藥正在等待美國FDA審查。由於川普政府對於疫苗持懷疑態度，為這項非疫苗新藥的審查帶來轉機。科恩伯格表示，他希望監理機關能夠明白，這項新藥屬於非疫苗的疫苗。
好友小孩死於腦癌，他積極研發新藥拯救生命
科恩伯格提到目前更感興趣的主題是治療腦癌，一種極為惡性的膠質母細胞瘤。他在史丹佛大學的同事與好友的孩子，16歲時死於這種惡性腦瘤；史丹佛大學一位系主任也死於這種惡性腦瘤，還有一位朋友正受到腦瘤折磨。他剴切地說，「我希望研發中的新藥，可以被核准應用於拯救腦瘤患者的生命，減輕他們的痛苦。」
科恩伯格提到目前與史丹佛大學一位優秀的免疫與腫瘤學家共同合作一項新藥研究，明年元月會進行測試，如果測試成功，可以直接應用於罹患膠質母細胞瘤的孩子，他們可能只有幾個星期或幾個月的存活期，希望這項新藥可以拯救他們的生命。一旦證明有效果，這項新藥將可以適用到更多患者。
史丹佛大學政治學教授福山（Francis Fukuyama）於1989年提出「歷史的終結」，36年後美國的民主岌岌可危。如今，科恩伯格提出「疾病的終結」，窮畢生之力找出對抗疾病的關鍵，要終結人類的疾病。從歷史的終結看疾病的終結，有可能嗎？
提出終結疾病願景，堅信化學手段可以解決
對於終結疾病的偉大願景，科恩伯格的太太與親密合作夥伴、科學家Yahli Lorch與朋友們都打一個大問號。科恩伯格笑說，「很多優秀的同事，許多比我聰明的朋友告訴我，疾病太複雜，這項挑戰太艱鉅，我們永遠無法達成這個目標。」
儘管周遭的人都不看好終結疾病，他堅持樂觀的態度。他強調，「我不僅看到進步的速度，更堅信根本的原則，我們的活動、存在的本身，都是化學性質，都是可以理解的，都可以用化學手段來解決。」
儘管外在大環境掀起反科學浪潮，川普政府對科學界充滿敵意，周遭的人都不看好終結疾病，科恩伯格獨排眾議，他從最微小的分子出發，找出生命之鑰，找出消滅病毒的機制，期盼以小搏大，終結疾病。
如果有一天科恩伯格真得找到終結疾病的萬靈丹，他應再得一座諾貝爾獎。對此，他笑說，「自己有生之年不可能，也不會再背負另一座諾貝爾獎的重擔！相信我，拿一座就飽了！」
精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題
本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。
國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
（專訪）胡瓜誤觸籃籃胸部挨轟 ...小禎喊冤惹議 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 3 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 23 小時前
MLB》陷低潮曾被質疑二刀流！大谷翔平淡定回：不在意外界聲音
洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平本季率隊達成世界大賽二連霸，但過程中一度深陷打擊低潮，引發外界質疑他是否受到二刀流影響。面對負面評論，大谷在26日的線上記者會上首度回應，表示自己從不把外界聲音放在心上。中時新聞網 ・ 13 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 21 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 17 小時前
台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多
台積電昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造...聯合新聞網 ・ 4 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 23 小時前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 1 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 2 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 18 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前