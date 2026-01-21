【重磅快評】不識字兼無衛生 國土署視國土如糞土

營建土方去化新制引發全台土方之亂，至今未解，也讓不少建商面臨無法開工的結構性壓力。記者陳正興／攝影

全台「土方之亂」宛如照妖鏡，照出中央治理的傲慢、卸責與空轉，全民承擔苦果。內政部國土署官員日前大嗆台中「自己的大便自己收」。台中市長盧秀燕今天怒斥，土方被形容成穢物，內政部應約束官員向全國業者道歉；行政院長卓榮泰則表示，政府有責任解決問題。監察院去年已提案糾正行政機關，國土署官員還有何顏面大言不慚？中央甩鍋地方，視國土如糞土，國土署不如改名「糞土署」。

聯合報系專題報導「國在山河廢」揭露營建廢棄物違法亂倒現象，監委陳景峻、張菊芳、郭文東去年調查發現，現行營建剩餘土石方管理的機制存在多項違失，包含法律位階過低、主管機關權責不清、缺乏明確廢棄物認定標準、缺乏有效之流向追蹤機制、未建立完善跨縣市平台、資訊揭露不完整、主管機關查核機制鬆散、中央主管機關尚缺整合與分工等弊端。陳景峻直指，問題出在源頭胃納及去化管道不足，國土計畫法應為此負起責任。

立委楊瓊瓔前天舉行協調會，國土署營建管理組組長李守仁竟當場嗆聲，「自己的大便自己收，沒有叫別人收的」，高雄土方是市長陳其邁自己出面處理，盧秀燕也應找台中局處協調處理。中市都市發展局則反擊，中央制度配套措施如GPS裝機、電子聯單等尚不完備，且最終去化量能不足，並非地方不配合執行，而是中央制度配套不完備。

國土署公然對台中潑糞，盧秀燕高分貝抨擊，內政部應是解決問題的人，怎麼會變成製造問題的人？「昔有國土之亂、現有土方之亂」，甚至造成全國工程可能停擺，營建業者為國家建設、為人民造房，挖出來的土方怎會是穢物？內政部與國土署應約束自己的官員，並向全國營建業者道歉。

剩餘土方問題是冰凍三尺非一日之寒，高雄美濃爆發大峽谷濫倒事件後，國土署今年元旦起才實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，卻未同步建構足夠的去化量能與跨區調度機制，導致合法者寸步難行，非法者有縫可鑽，現在連民眾自地自建的少量出土案件也成燙手山芋。

眼見土方民怨向上延燒，卓榮泰今天出面「補破網」表示，行政院工程會已召集跨部會因應，期盼更精進砂石的使用與規劃，政府希望擴增營建剩餘土方去化量能。

國土計畫法原預定去年4月30日上路，但立法院修法展延，國土功能分區圖作業期程將延至2031年上路。中央治理欠缺總體國土規畫的高度，也無能統籌跨縣市、跨部會資源，中央甩鍋因地制宜，再口出惡言。土方之亂燒成「大便之亂」，凸顯中央「生雞蛋無，放雞屎有」老毛病，形成全國性政策災難。

