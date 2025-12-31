【重磅快評】告別2025 總統元旦談話迎來希望？

二○二五年已告別，去年是多事之秋，台灣社會的集體情緒是複雜且矛盾。對外，有地緣政治風險升高、美中關係牽動台海安全；對內，政治對立加劇、社會治安事件衝擊信任，台股表現卻又在部分指標上展現韌性。不安與信心並存，成為歲末年終的縮影，國人也關注，賴清德總統今天元旦談話能否為二○二六迎來希望？

美國對等關稅、共軍對台軍演、北捷殺人事件、大罷免大失敗等一整年的天災人禍，加深國人動盪不安的感覺。回顧去年台南「南鯤鯓代天府」抽出的國運籤：「一重江水一重山、誰知去路又難；任他改求終不過、是非終久未得安。」籤詩當時即預告二○二五年路阻且長、難以克服，如今看來不免讓人有一語成讖的既視感。

賴總統去年發表上任後首次元旦談話時指出，政黨競爭是民主一環，國內政治紛爭，必須在憲政體制內依循民主方式解決，才能持續深化民主。面對立法院爭議法案，政院有權提出覆議，憲政機關也可以聲請釋憲，民眾也有選舉、罷免、創制、複決權力，才能匯聚更大民主力量。

賴總統一句「更大的民主力量」，幾乎定調二○二五政局動盪，民進黨不僅發動破天荒的「大罷免」，行政院更頻繁覆議「八戰八敗」，大法官也逕自出現「五人憲判」，府院黨美其名在憲政體制依循民主方式，其實只是為了貫徹賴總統意志，結果不僅無法扭轉朝小野大的僵局，反而讓朝野對立陷入更大的死局。聯合報日前公布，二○二五年台灣年度代表字是 「罷」字，反映出今年台灣社會因大罷免衍生的嚴重政治分歧。

另一方面，外在環境的壓力並未給台灣太多內耗的空間。共軍軍演成為新常態、對等關稅懸而未決，「川習會」預計今年四月登場，台灣問題恐將端上檯面，國際經貿秩序變動加速，台灣需要政府更穩定的決策與清晰戰略。股市創新高，固然反映資本市場對產業基本面的信心，卻不必然等同於全民對未來的安全感。政治若持續動盪，終究會侵蝕這分來之不易的信任。

昨晚許多人趕場跨年，但不論是對於治安或新年，心中恐怕仍帶著些許不安。賴總統發表的元旦談話，社會期待聽到的是如何在憲政框架內降低對立、穩定區域和平；告別動盪的關鍵，未必是一夕之間化解所有衝突，而是讓人民感受到，執政者理解焦慮、願意傾聽，也有能力在複雜局勢中作出取捨。

今年是地方大選年，註定充滿衝突和對立，執政者的態度與能力更為關鍵。台灣不缺民主，而在民主是否被當成政治工具，總統元旦談話若僅重申民進黨片面認知的民主，卻無意修補憲政裂痕、降溫社會對立，那麼國人迎來的恐是更大的撕裂。

