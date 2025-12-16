【重磅快評】對抗對抗再對抗，賴政府把台灣當成「土撥鼠節」實境秀

行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法」修正案，賴清德總統發布錄影談話表態支持並呼籲立法院撤回爭議法案，他願赴立法院進行國情報告。圖／聯合報系資料照片

繼「大罷免」之後，賴政府升高朝野對決態勢，決定由行政院長卓榮泰「不副署財政收支劃分法」，作為抵抗力法權的手段。賴清德總統還自創了「在野獨裁」這樣令人匪夷所思的新名詞。但不管說得再天花亂墜，都不能掩飾這種作法，已然破壞權力分立原則，透過並不存在於行政權的「法律否決權」和「司法審查權」，將行政權擴大到極致的事實。

而無論是去年的大罷免，到現在的「不公布不副署」法律，說穿了，都是賴政府「不服輸」的表現。2024年總統、立委大選，民進黨雖贏下了總統，卻輸掉了立法院的絕對多數。民意選擇了不讓民進黨「完全執政」，民進黨卻不甘心，先是希望透過大罷免後重選翻盤，現在又要透過此違憲作為迫使在野黨倒閣，從而解散國會、立法院全面改選。背後目的，都是希望能重新取得國會多數，提早重新「完全執政」。

這樣的思維下，賴政府和民進黨不斷出招，讓朝野對抗不斷加劇。於是整個台灣陷入惡循環：朝野對抗、推動大罷免、大罷免大失敗；繼續對抗、不副署不公布法案。如果在野黨真的如民進黨所願推動倒閣，則解散國會、全面改選。如果改選結果民進黨仍未能過半，賴政府也必定不會善罷干休，仍會繼續對抗、繼續用其他手段--甚至是更激烈的違憲手段--達到提早完全執政，或者完全架空立法院的目的。

這樣的場景，令人想到1993年中譯為「今天暫時停止」的電影「土撥鼠節」。電影描述一位憤世嫉俗的男子來到個慶祝「土撥鼠節」的小鎮，不料卻因為不知名的原因，被長期困在這一天，每天睡醒，就是重複相同這的一天。賴政府的「對抗對抗再對抗」，無疑就是讓台灣也彷彿置身「土撥鼠節」電影中的冰封小鎮，永遠重複朝野惡鬥的那一天，令人絕望。

電影「土撥鼠節」的結局是在經過成百上千日的重複這一天後，男主角終於願意好好省視自己的內心，改變自己，跨出不同的一步。在心態做出改變後，他也終於來到了「嶄新的明天」，讓人生有新的希望。賴政府帶領台灣經歷「土撥鼠節」電影的前半段，是不是也願意好好省視自己，面對自己確實居於少數的事實，讓台灣走出這個對抗在對抗而又看不到結果的輪迴？

