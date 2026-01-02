【重磅快評】就業25年來最好？小民與貧窮的距離愈來愈近

立委吳宗憲在臉書上一則「我們與貧窮的距離」貼文，獲得1.3萬人按讚回響，近千人留言。對照賴清德總統在元旦演講時才說，就業情況是25年最好。官方冰冷的統計數字與現實中隨處可見的畫面，兩相對照，哪個才是真實的台灣？

吳宗憲的貼文起因是，日前他在宜蘭羅東鎮住家外出購物，看見一位外送員爸爸騎機車送餐，機車踏板小椅坐著一個約2歲多的小小孩，後座還有一個約6歲的孩子夾在爸爸跟外送箱間。寒風細雨的這一幕，讓他感到揪心難過，幾天後寫下「我們與貧窮的距離」貼文。

廣告 廣告

外送員穿梭在台灣街頭為生活奔波，已是日常的場景。上位的執政者或位於社會金字塔階層的人，恐難理解基層人民生活之不易。賴總統的元旦談話大部分是重彈抗中老調及罵在野黨不幹正事，對經濟著墨的部分不多。主要是用三個數字說明經濟有多好，包括經濟成長率創下15年來新高，預估將達到7.37%，台股指數屢屢寫下新的紀錄；失業率平均約3%。

其實，台灣失業率長期維持在低水準，但一來數據失真早不是秘密，未列入失業人口的隱藏性失業情況普遍，何況20到24歲的年輕人失業率仍超過10%；二來，官方迴避不提無薪假人數，最新數據已上升到7371人，這無疑是選擇性解讀數字。

至於官員口中最常提到的經濟成長及台股，反而更加反映台灣經濟傾斜的事實。若不在AI等相關產業工作，不會覺得經濟有多好，而台灣就業人口中有六成的人在服務業，外送員就是其一。台股衝上近3萬點，更是股票族才有感，甚至是買到AI相關股的人才能搭上財富列車。

排除靠股票致富者，多數人靠的是薪水度日，截至去年10月，雖然「薪資平均數」是4萬7,803元，但絕大多數百姓真實情況的「薪資中位數」只有3萬8319元。其中，未滿30歲者薪資中位數僅3萬元出頭，直到40至49歲的年齡層，薪資中位數才突破4萬元。在高物價時代，不到4萬元該如何養一個家？

在對外高喊抗中保台及對內政治不斷對撞的大環境下，賴政府花了多少力氣在拚經濟，將決定一般人與貧窮的距離是近是遠。

【看原文連結】

更多udn報導

曹西平遺產乾兒子能全領？律師：1情況讓手足拿不到

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 網驚：竟送驗蟑螂品種

瑞士酒吧跨年惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

他曝台人1行為讓外國人反感 網：存在感刷過頭