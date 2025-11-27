【重磅快評】戰貓、戰狼遇劉世芳 為何都不敢吭聲？

國民黨立法院黨團今天揭露，副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君過去在擔任立委時曾提案連署修國籍法，保障外配參政權，甚至雙重國籍也能參政。圖為2012年兩人與人本基金會等在在立法院舉記者會的場景。圖／聯合報系資料照片

內政部長劉世芳引用國籍法排除陸配參政權，聲稱兩岸分屬不同國家，引發爭議。藍營今天反擊，指副總統蕭美琴、副閣揆鄭麗君擔任立委時曾連署提案擬刪「國籍法」中限制參政權的規定；前退輔主委李文忠更發文籲綠委不必急著抹紅，否則形同刁難自己基本盤。民進黨內部要不要先打一架，再來談陸配有無參政權？

要談國籍法爭議，其實民進黨內首推「戰貓」蕭美琴最具話題。2000年她出任總統府顧問時遭爆具美國公民身分，總統府顧問雖非公務員，但國籍問題仍引發議論。直到2002年蕭當選僑選立委，就職當天取得中華民國國民身分證，她也聲明放棄美國國籍，爭議才平息。

2024總統大選，蕭美琴國籍問題又被拿出來討論，她強調出生即同時有中華民國及美國國籍，但已在2002年放棄美國籍，她從沒放棄過中華民國國籍；除了內政部、中選會背書，台灣事實查核中心也證實她在2002年放棄美國籍。有這段親身經歷，看到近來陸配參權被剝奪，蕭應能感同身受。

藍委今天還翻出蕭美琴、鄭麗君擔任第八屆立委期間的連署提案，主張刪除國籍法第9條及第10條的條文，提案中闡述世界人權宣言、消除對婦女一切形式歧視公約，主張政府不應限制人民參政權，也避免他們成為次等公民。

內政部長劉世芳當過三屆立委，剛好跳過第八屆，也許對蕭美琴、鄭麗君連署提案內容不清楚，以致於近來恣意解釋國籍法，牴觸憲法增修文及兩岸人民關係例，強令地方對5名陸配村解職，還要把未遵辦的地方機關移送監院查辦；劉世芳的每一個舉動，不正違反蕭美琴、鄭麗君當年的論述主張？

昔有蕭美琴、鄭麗君連署提案，今有退輔會前副主委李文忠發聲，直指藍營擬修法放寬陸配參政權是將現狀法制化，綠委不必急著抹紅，否則將形同刁難自己的基本盤；李還提到陸配家庭十之八九是本省籍中下階層家庭，綠營作為形同刁難自己的基本盤。

其實李文忠口中的綠委，也只是沈伯洋、吳思瑤、鍾佳濱等少數綠委，多數普遍主張維持現行制度，只是不說而已；李文忠說陸配家庭多數是本省籍中下階層家庭，是民進黨的基本盤，可能還要一番驗證，但確實也讓必須經營選區的綠委不得不謹慎，因為他們心裡清楚，當前陸配根本拿不到劉世芳要的那張喪失國籍證明。

而所謂的現行制度，其實就是以兩岸人民關係例第21條作基準，大陸地區人民在台灣地區設戶籍滿10年即可登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關人員及組織政黨，滿20年還可以在情報、國防機關任職。

有「戰狼」封號的吳釗燮擔任陸委會主委期間，司法院曾函詢釐清陸配參政權與國籍法的適用問題。當時吳釗燮函文明確指出，陸籍配偶應優先適用兩岸人民關係條例，而非國籍法；劉世芳當時已位居要府院要津，應不致於全然陌生。

換句話說，如果設籍20年以上就可以進入情報、國防機關工作，但依劉世芳、沈伯洋等人的邏輯，設戶籍滿10年的陸配卻不能當村里長，那不是矛盾至極？依劉、沈等人邏輯，是不是全台陸配都不能擔任公職，也不能在公營事業機關工作，更不能參加政黨活動？那我們還是不是民主人權國家？

蕭美琴、鄭麗君都是居上位的人，昔日或身歷其境、或主張反對歧視，今日怎可任令劉世芳之流為所欲為？還是當初的理念只為騙選票、博清譽？不過，劉世芳之流如此乖張，賴清德都不講話了，蕭美琴、鄭麗君也只好閉嘴，更別提終日共諜相伴卻若無其事的戰狼吳釗燮了。

