【重磅快評】拒絕切割郭信良 陳亭妃能擋下賴系三劍？

立委陳亭妃獲民進黨正式提名參選台南市長。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

民進黨立委陳亭妃在初選殺出重圍，賴清德總統昨天親披彩帶喊團結，原以為是綠營整隊的起點，卻揭開更深層的內部裂痕。初選過後不演了，賴系直白發動「三點協議」，形同三劍要求陳亭妃切割無黨籍前議長郭信良，表面宣稱清理戰場，實際卻暴露賴系對權力掌控的高度焦慮，因為未來可能面臨市長、議長、立委「皆非自己人」的三重風險。

府城掘地三尺綠油油，市長寶座向來被民進黨視為囊中物，尤其台南是賴總統的政治起家厝，賴系對台南的地盤控制慾望遠高於其他縣市。此次初選結果，重兵輔選的賴系立委林俊憲敗退，不只是一次的個人挫敗，更是派系威信的重大警訊，「挺憲派」出重手，不僅是對陳亭妃下馬威，也是為賴總統出一口氣。賴系出招切割郭信良，至少有三層意圖：

首先，重新定義地方政治主導權。郭信良雖然出身綠營，卻長期遊走藍綠派系邊緣，被視為地方實力派與灰色節點。林俊憲直指，郭信良牽扯光電弊案、貪汙案，陳亭妃不應再有「奇奇怪怪的關係」；賴系要重新界定「誰是自己人」，避免未來市府與議會出現不受控的權力結盟，陳、郭若持續保持曖昧關係，將削弱賴系對台南政治勢力的掌控權。

其次，對未來立委補選超前部署。名嘴吳子嘉爆料，若陳亭妃當選台南市長，立委補選可能由郭信良對上國安會副秘書長林飛帆，「小賴男孩」能否補位，將成為賴系重新回歸的重要指標。賴系要求切割，換來陳亭妃一句「保證台南立委絕對不會有郭信良的選項」，形同提前封殺郭未來投入立委補選的空間。

第三，對妃市府的高度不信任。陳亭妃出身正國會，長年與賴系人馬處於競爭關係，台南市長黃偉哲與新潮流系統未來交棒，陳亭妃全面掌握市政資源後，地方派系、議會系統與行政網絡恐重新洗牌；三點協議要求陳亭妃支持黨團的正副議長人選，檯面上是政黨政治，骨子裡是限縮未來市長的政治行動半徑。

陳亭妃擺明拒簽賴系三點協議、拒絕切割郭信良。林俊憲表示，這是台南的隱憂、也是危機，大家不能裝作那個裂痕沒有看見。陳亭妃也不是省油的燈，反問「人要怎麼切割？」要求切割若是因為郭信良涉及官司，那她恐怕也要和民進黨裡面很多人切割。

事實上，郭信良佃西重劃案一審判刑13年，二審無罪，議長邱莉莉身負賄選案官司，二審將於2月13日宣判，若基於涉及官司，陳亭妃是否也要和邱莉莉切割？同理可得，賴總統是否也要和前總統陳水扁、海基會前董事長鄭文燦切割？

賴系三點協議，表面是談紀律，實際是重權力；切割郭信良，其實是為「非賴系市長時代」預先上鎖。台南真正的裂痕，不在陳亭妃是否切割誰，而在黨同伐異的陰謀算計；賴總統稱「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」，府城綠營內戰方興未艾，從來不是因為敵人太強，而是因為自家人太怕失去權力。各界正拭目以待，陳亭妃能否擋下賴系三劍？

