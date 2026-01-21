【重磅快評】拒絕列席彈劾審查，賴總統是劉邦還是阿Q？
立法院提出對賴清德總統的彈劾案，依法邀請賴總統到立法院列席說明。不過，總統府卻以「依據憲法法庭判決意旨，立法院並無直接向總統問責之權」為由，拒絕出席。此舉引來在野黨訕笑，「賴清德到底有多怕立法院？」就法論法，面對立法院的邀請，賴總統當然有權婉拒；不過從總統大選前說願意到立法院做國情報告，到選後屢屢以「憲法」當拒不出席的護身符來看，賴總統的拒絕，確實有逃避現實的味道。
和先前拒絕到立法院國情報告「一問一答」相同，總統府所持的理由都完全一致，說憲法判決「不得課予憲法未明訂的義務」。但這種說法有兩個大問題：第一，是憲法判決確實說立法院無權要求總統必須到立法院做國情報告，並且指定詢答形式；但憲法判決只說立法院無權要求，但如果總統同意國情報告或問答方式，憲法法庭就沒說「並無不可」。換句話說，國情報告怎麼運作，其實就是總統接受就好，根本沒有總統怎麼做就一定違憲的疑義。
第二個問題是，憲法判決針對的是國情報告，不是總統彈劾案的說明。無論從性質或形式上看，兩者都完全不同。立法院得邀請總統對彈劾案進行說明，是立法院的法定權限；不過，相關法令也沒有規定總統必須出席，總統可以選擇不出席，但這絕不是什麼「符合憲政體制」的選擇，而是總統要或不要、想或不想、敢或不敢的選擇。
賴總統選擇不出席彈劾審查說明，自然是基於政治考量。無論是否有詢答環節，面對在野黨的批評指教都在所難免；以賴總統的政治性格，當然會視這種面對面的批判為奇恥大辱；只是躲得了一時，躲不了一世，不好意思說自己不敢、不願出席，所以才掰了個高大上的理由「符合憲政體制」，意思就是「你們沒資格要我說明」。
當然，古往今來，所以避戰、拒戰者，都會為自己找理由。楚漢相爭時項羽跟劉邦叫陣，說我們不要再傷及士兵，乾脆你我出來單挑誰贏了天下就是誰的。劉邦笑笑說「我和你鬥智不鬥力」，意思就是我打不過你才不和你單挑，但我智力比你高，打天下我靠智力就可以贏你。
歷史的結果是劉邦打敗了項羽，取得天下。不過更具畫面感的不是劉邦，而是魯迅筆下的「阿Q」。此人是市井無賴，但又喜歡和人耍嘴皮。遇到弱的對手比如說小尼姑，就動口動手動腳；遇到強的對手，就說「君子動口不動手」。被人打了一頓，則說「兒子打老子」，精神勝利一番。
不知拒絕面對立法院的賴總統，是比較像劉邦，還是阿Q？
