【重磅快評】有人找大法官「溝通」 北檢能神勇如昔？
憲法法庭5名大法官排除3名大法官意見，並判決憲訴法修正條文違憲失效，有媒體報導黨政高層曾與大法官蔡宗珍「溝通」，民眾黨主席黃國昌批若有關說已是刑事犯罪，請總統府與行政院公開說明，今天並赴台北地檢署告發；異常的是，總統府及憲法法庭都表示不回應，北檢也是「不告不理」，這個政府到底出了什麼問題？
憲法法庭判決憲訴法修正條文違憲失效之際，有媒體報導，今年大罷免攻防時，「憲法法庭傳出3人（指蔡宗珍、楊惠欽、朱富美）同一戰線」，府院即請和蔡宗珍有深交的黨政高層溝通，但顯然踢到鐵板；媒體還指出，前總統蔡英文當年要提名蔡宗珍出任大法官時，黨內就有人反對，認為蔡個性執拗，恐不適任大法官，但最後仍獲提名。
報導內容不僅點出這次憲法法庭判決可能涉及關說，而且若有似無把矛頭指向當年提名蔡宗珍的前總統蔡英文，即使因圈外人也可以感覺「水很深」；但總統府有別於過去立即反擊的常態，反以「表示不回應」處理，而憲法法庭書記廳僅說「如有，會統一回應，無法代替蔡宗珍回應」；對於這樣外界如此重大的「指控」，總統府及憲法法庭的反應，的確不尋常。
黃國昌點出問題關鍵，指若真如媒體報導，府院高層關說司法，「不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為！」所有參與者應負起政治責任辭職下台，檢方更應該立即究辦；民眾黨今赴北檢告發，其實已凸顯北檢在此一事件的陷入被動，過去在處理司法關說案件，北檢的神勇表現已不復見。
台北地檢署過去曾主動偵辦涉及司法關說的案件，最著名案例是2013年總統府與檢察總長黃世銘主導的九月政爭，儘管最後未將王金平起訴，但北檢步步緊追的偵辦動作，顯示檢方不懼權力核心、勇於主動偵查的態度；時隔12年，關說大法官的傳聞甚囂塵上，國會也砲聲隆隆，北檢卻文風不動，還要等人來鈴申告，不免予人江河日下之慨。
到底有沒有黨政或府院高層找蔡宗珍大法官「溝通」，真相有待釐清，但憲訴法修正條文被五名大法官判決違憲，綠營見獵心喜，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，憲訴法修正案未經討論逕付二讀，沒落實立法應遵循的民主原則，不符合民主程序，己經違憲；綠營還整理出藍白逕付二讀法案高達35件，除了憲訴法等16件已三讀，尚有不在籍投票、離島建設條例等19件待三讀，盼憲法法庭能繼續處理這些法案。
不知是老天有眼還是太湊巧，今年5月13日立法院三讀通過的刑法修正案增訂「不法關說罪」，偏偏不是逕付二讀的法案；修法過程中民進黨也提出自己的加嚴版本，認為除了請託、關說，連施壓都加以處罰，但被藍委以要件不明確未納入。後來行政院未覆議也未釋憲，總統府5月底公布施行，如今派上用場，民進黨千算萬算，可能沒想到這條會先就用到自己身上。
刑法修正案增訂「不法關說罪」，處罰對象是利用職務、身分或其他影響力，向法官、檢察官或其監督長官進行不法關說或請託者。大法官在憲法訴訟中亦具備法官身分，從法律邏輯上看，大法官應屬於該罪所保護的司法獨立範疇，且為受規範的「被關說對象」，關說或請託自然不為法所許可。
不法關說罪屬公訴罪，北檢若如神勇如昔，昨天就該不待立委告發就主動介入偵辦；今天有立委來地檢署 告發，北檢要如何一展身手，全民都在看。
更多udn報導
窗簾幾年沒洗了？丟洗衣機恐壞 達人教4招
怪！日超商礦泉水大瓶比小瓶便宜 導遊曝真相
低脂飲食卻腦霧！醫揭缺它是關鍵 吃對可防失智
天月星拖累運勢！「4生肖」明年初累又瞎忙
其他人也在看
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 154
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 小時前 ・ 55
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 338
賴清德1.25兆特別國防預算遭擋 最新民調三成民眾支持
總統賴清德日前喊出未來8年要加碼1.25兆國防特別預算，行政院隨後也編列《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送交立法院，不過遭到在野立委封殺（擱置）。台灣民意基金會為此作出民調，民調結果顯示，有三成民眾樂見、五成三民眾不樂見。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 398
將成賴政府警訊？作家憶藍綠2悲劇前例：「總統惡搞丟政權」立委跟著陪葬
為反制藍白主導的立法院強推的《財政收支劃分法（財劃法）》等爭議法案，行政院長卓榮泰在總統賴清德的授意下，宣布不副署引發憲政僵局，對此在野陣營提出對賴清德的彈劾案。作家「漂浪島嶼」直言，在台灣選舉史上，民進黨、國民黨各有1次因總統惡搞造成的滑鐵盧時刻，至於這次賴政府硬槓在野，會成為綠營的催票動力還是點燃全民怒火，則仍待觀察。漂浪島嶼透過臉書回憶，台灣選舉史上，......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 102
連大法官都成憲政僵局當事人 鍾東錦「提解方」向總統喊話！
行政院長卓榮泰不副署《財劃法》引發在野陣營祭出彈劾總統反擊，苗栗縣長鍾東錦表示，全台灣唯一能解決朝野僵局的只有賴清德總統。他建議總統所提特別預算8年1兆2500億元可以打折，因總統任期剩不到8年，能否先編4年？各政黨各有進退，「有權力的人要主動釋善意」，這就是解方。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 27
政院提名游盈隆任中選會主委！黃國昌喊「公事公辦」：擔心被民進黨封殺
行政院昨日公布7位中選會委員提名人選，其中由台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主任委員。對此，民眾黨團總召黃國昌今（23日）表示，民眾黨會公事公辦，既然進入立法院人事同意權的審查，就沒有個人情誼這件事，民眾黨正式收到公文以後，就會遵循過去標準作業程序，發問卷給所有被提名人，「但我更擔心游盈隆會被民進黨自己封殺」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 14
民進黨政府毀憲沒有下限，台灣民主危在旦夕！
台灣這場危機不是一夕之間降臨，而是一連串精心鋪陳、步步進逼的權力操作所累積而成。它的起點，正是以「新兩國論」取代《中華民國憲法》的一中精神；其後，行政院長卓榮泰以「不副署、不公布、不執行」為政治武器，一票否決國會多數依法通過的法律，等同砍斷五權憲法中至關重要的立法權支柱；緊接著，政治化的大法官違法開庭、動私刑對付國會，替賴清德與卓榮泰的憲政鬧劇「圍事」。美麗島電子報 ・ 5 小時前 ・ 222
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 176
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 118
嗆彈劾賴清德比照「憲法法庭」 陳玉珍：不列入綠委已達罷免門檻
憲法法庭審理《憲訴法》部分修正條文，拒絕評議的3位大法官被從現有總額中扣除，僅5位大法官作成判決。對此，國民黨立委陳玉珍直呼，總統彈劾案立法院應該比照辦理，若把反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已達到罷免總統門檻。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 128
大法官蔡宗珍遭抹黑？劉靜怡痛批綠營「老招」自曝其短
憲法法庭5位大法官日前判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，但蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官提出不同意見書，認為憲法法庭未合法組成，5位大法官合議判決無效。此舉引發外界議論，更有媒體開始質疑蔡宗珍的適任性。前大法官被提名人、台大教授劉靜怡21日晚間在臉書發文，痛批這是「老舊手法」的抹黑攻擊。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 25
賴清德2028會連任 但國會「贏不回來」？林濁水揭：三黨不過半的僵局持續
前立法委員林濁水於 今（22）日接受黃暐瀚專訪，針對台灣未來權力版圖拋出驚人預測，他認為 2028 年極可能出現「賴清德連任總統，但國會仍然三黨不過半」的結果，這將導致憲政僵局從現在一路延續到 2032 年，形成長達 8 年的「例外狀態常態化」。林濁水直言，除非 2028 年由國民黨總統與國會雙贏，或是民進黨再度重回總統國會雙贏，否則這場憲政爭議將持續摧殘台灣至少 6 年以上。風向台灣 ・ 1 天前 ・ 285
民眾黨明徵召張啓楷！許甫：藍若有人可協調
[NOWnews今日新聞]2026嘉義市長選戰，民進黨已確定由立委王美惠出征，而民眾黨預計於本月24日，正式徵召立委張啓楷投入選戰。對此，民眾黨副秘書長許甫今（23）日表示，民眾黨會按自己的步調走，先...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 15
丟下機車衝上扶梯追張文！ 所長不忍同仁遭苛責哽咽公布密錄器
中山一派出所所長李欣鴻公布追捕隨機攻擊嫌犯張文的密錄器畫面，還原警方當時衝進誠品南西店的過程。李欣鴻強調，參與行動的同仁已拚盡全力，有些甚至是下班後趕來支援，來不及領取裝備就直接趕赴現場。他懇請社會大眾能給予警察更多支持與鼓勵，肯定警察在危急時刻奮不顧身保護民眾的精神！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 86
賴總統轟藍白「在野獨裁」 王金平回應了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導為因應《財劃法》、反年改等多項修法對國家憲政民主與財政健全的挑戰，總統賴清德12月15日邀集行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、考試院長周弘憲及副院長許舒翔等人進行「院際國政茶敘」。賴總統在會後表示，立院包含《財劃法》與《國籍法》等一系列加速推動的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，立法院前院長王金平今（21）日受訪時回應，不必評論這些問題，總之他就是希望促進國內和諧、讓政局更為安定一點。賴清德指出，《財劃法》、《國籍法》、《離島建設條例》與《公職人員選舉罷免法》等一系列正在加速推動的濫權立法，釋放了一個危險的訊號，那就是如果這些法案都通過並且生效，台灣的安全、民主、經濟、國人權益與社會公平正義，都將陷入立即的危機；這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。總統賴清德發表談話。（資料照／取自Flickr；作者總統府）王金平今日中午在高雄漢來大飯店席開172桌，舉辦「從政50週年感恩餐會」，包含高雄市長陳其邁、有意參選高雄市長的藍委柯志恩、綠委邱議瑩、許智傑及賴瑞隆到場等人共襄盛舉，並於會前接受媒體聯訪。記者提問，賴總統提出「在野獨裁」的說法，請教院長怎麼看？對此，王金平認為，「我們現在不必評論這些問題，總之就是希望能有促成國內和諧，讓政局更為安定一點，大家共同為國家的進步、繁榮來努力奉獻，然後進一步促成兩岸和平，這個才是最重要的」。原文出處：快新聞／賴總統轟藍白「在野獨裁」 王金平回應了 更多民視新聞報導韓國瑜在看嗎？賴清德懷念王金平「很少逕付二讀」：幫助政治氛圍韓國瑜不出席茶敘! 賴總統:知道院長難言之隱 盼考慮一下傳府院擬不副署、不公布財劃法 黃國昌竟點名賴卓喊：覆議制度可廢了民視影音 ・ 1 天前 ・ 135
57公民團體、445學者、375律師、2504各界公民加入連署 力挺憲法法庭判決
[Newtalk新聞] 為表達對憲法法庭恢復運作的支持，由公民團體、學界與律師界發起「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」，台灣經濟民主連合統計：週末兩天連署，截至昨天(12/21日)晚上11時，已有57公民團體、445位學者、375位律師、2504位各界公民加入連署。學者當中，包括118位法律學者；各界公民中，除律師與學者外，並有包括台大退休數學系教授黃武雄、人權工作者李明哲等1684位各行、各業與各界人士。 此次聲明由張嘉尹、蘇彥圖、林佳和與范耕維四位法學者草擬，四位均為經民連智庫法政組顧問。聲明「肯定五位大法官的判決，回復憲法法庭解決爭議、保障基本人權的功能」，強調此判決「適用『程序重大明顯瑕疵』的標準，指出立法院的法案制訂違反公開透明與討論原則時，將被宣告違憲無效。」並反駁所謂「憲法法庭組成不合法」論點：「過去一年，三位大法官長期缺席評議會議，並選擇透過『職務外』行為發表公開聲明的狀況..應視同三位自行迴避。因此，此案大法官的現有總額應為5人，舊法2/3評議門檻應為4人.. 5位大法官組成憲法法庭應屬合法」 經民連表示，能新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 59
不副署引爆朝野僵局！吳子嘉看綠營內一連串動作：賴清德為了處理內憂、攻擊外患
總統賴清德日前表態支持行政院長卓榮泰依憲法不予副署新版財劃法，並提出「不副署、不公布、不執行」三大原則。國民黨和民眾黨立委19日舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布即刻啟動賴清德彈劾案。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，提出彈劾的人腦筋不是很清楚，只是跟著黃國昌作秀，實際上，彈劾對賴清德完全起不到羞辱和傷害的作......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 28
張文無兒女、配偶 家屬可用張文遺產賠償 若「拋棄繼承」免賠
張文隨機殺人事件震驚社會，造成多人死傷後自身墜樓身亡，引發法律賠償問題。由於兇嫌已死，刑事訴訟將獲不起訴處分，民事賠償則落在其父母身上，但若父母選擇拋棄繼承則無需承擔責任。根據犯保協會規定，死者遺屬最高可獲180萬元補償，重傷者可獲80至160萬元。英勇阻止兇嫌而犧牲的余姓男子，其家屬將獲得來自台北市政府和桃園市政府共計超過千萬元的撫卹金與理賠。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 42