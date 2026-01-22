【重磅快評】組長嗆百里侯 為何部長靜默、閣揆善後？
土方清運新制上路即上演土方之亂，台中市府建議中央成立跨區整合平台，卻遭國土署一名組長回嗆「自己的大便自己收」。一向對藍營縣市不假辭色的內政部長劉世芳靜默，直到台中市長盧秀燕砲轟中央後，才由閣揆善後。一名組長如此強勢、強勢部長反倒靜默、爭強的閣揆卻「越位」善後，其實背後都是為了一名賴清德的愛將而已。
土方之亂已延燒多日，真正爆點卻在國土署一名組長在立法院協調會中的強勢發言，他竟出口要求台中市府「自己的大便自己收、沒有叫別人收的」；他還說，高雄市的土方也是市長陳其邁自己出面處理，盧秀燕也應找台中局處協調處理。
一個組長把土方形容是大便，還點名盧秀燕也要比照陳其邁自己處理土方，這個邏輯和他的上上級、內政部長劉世芳的邏輯完全一致。劉世芳習慣把中央的事推給地方，再把矛頭指向藍營縣市，例如賴清德的社宅政見跳票就是最好的例子。
但過去是部長點名地方，這次是組長開嗆地方，難怪台中市長盧秀燕會火大回擊中央，要求內政部應約束官員、向全國業者道歉。盧不僅替地方扳回顏面，也肯定營建業與建築業是工業火車頭，建設國家、為民造房，生產的土方不應被說成穢物。她為業者出一口悶氣，攻守俱佳。
奇怪的是，內政部竟保持沉默，國土署針對「大便說」也只提出輔導機制、增加去化空間及平台媒合等說明，通篇不見「道歉」二字；劉世芳這個部長角色突然隱形，代理署長沒敢發話，反倒是說要和立委辯論行政院長卓榮泰放軟姿態善後，表示政府有責任解決問題。箇中奧妙在那裡？。
一個組長言行荒腔走板，直接跳過署長、部長，由院長出來收拾殘局，還真是少見。外界好奇，難道這名組長後台很硬？但真正關鍵人物恐怕是剛離任國土署長、高陞海委會副主委的吳欣修，他絕對是總統賴清德的愛將，土方問題多年未解決，在他任內末期大爆發，劉世芳、卓榮泰敢不掩護嗎？
為何說吳欣修是賴清德愛將？早在賴擔任台南市長期間，吳一路受賴重用，從市府都市發展局副局長，短短6年多一路升到代理局長、局長、副秘書長及秘書長。賴清德北上，他也跟著赴京，從營建署長幹到改制後的國土署署長，時間長達近8年。土方過去是營建署在管，後來移到國土署，吳欣修是主責官員，他升官之際出事了，劉世芳、卓榮泰拿捏的，難道不是看吳欣修的「信賴指數」？
不過，信賴指數並不代表辦事能力，吳欣修主責的社宅及土方兩項業務，其實都哩哩落落。在高陞海委會副主委前夕，他宣布賴的社宅政見大跳票，從13萬戶一口氣下修到4萬戶，臉上毫無愧色；接著在離職前夕他又出來說明土方問題，說已規劃2年，他決定在最後一天把事情說清楚，問題是出在業者對於安裝GPS選擇觀望，導致系統審核塞車，才有土方之亂。
其實土方問題存在多年，1997年政府即把土石方視為可用資源，但非法回填事件頻傳。去年高雄美濃大峽谷對讓民進黨執政發出警訊，才真正逼使國土署推出政策。吳欣修在位近八年，說是最後兩年才規劃，任內最一天才說清楚，如果不是賴的愛將，如何能在卓的行動內閣中存活？事情沒做好，還能升官，出包後，還得由長官出來善後，不知羨煞多少在綠朝為官之人。
但吳欣修最終還是沒把事情說清楚，連一位組長都敢嗆百里侯，如果不是「靠勢」前長官是賴清德愛將，真不知這名組長用穢物嗆百里侯的底氣何來？更別說他引喻失義了，竟還拿美濃大峽谷來肯定陳其邁「都是自己處理土方」，不知這是褒還是貶，陳其邁是要笑還是要生氣？
更多udn報導
金正恩視察女湯表情藏不住...全程盯緊緊 畫面曝光挨酸
凍末條！靠厚重衣物不夠 襪子裡塞1食材竟能禦寒
Fumi阿姨上女廁掀論戰發5聲明：無意造成女性威脅
車銀優爆涉嫌逃稅200億！逃稅手法曝光
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 10 小時前 ・ 7則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 329則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 17則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 15 小時前 ・ 10則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 21 小時前 ・ 60則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 14則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 57則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 50則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 22 小時前 ・ 11則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 33則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 70則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 78則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 4則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 15則留言