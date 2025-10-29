【重磅快評】親密到缺一張紅毯，川普訪日的熱與冷

川普再度踏上東京。他在前一站馬來西亞走出專機時，有首相安華親迎，川普在紅毯上與馬來舞者互動共舞。比起六年前訪日，這次羽田機場機坪還是由外相代表接機，但少了一張紅地毯。

雖然高市首相聲稱「打造日美同盟黃金時代」，但外務省用working visit規格安排外交儀節。沒有國宴，只有一頓工作午餐。川普的東京之夜留給企業家，大談招商。高市雖與川普同搭直升機去橫須賀基地，還承諾提高國防預算到GDP的2%。川普宣布將交付F35戰機飛彈給日本(卻不提戰機遲交問題)，陸戰隊還首度試射海馬斯飛彈。但提升美日安保最實質的議題，如美日共管的作戰司令體系、日本在台海有事時的防衛角色，美日這次有對話嗎？這是川普的優先議題嗎？

高市與川普展現熱情的肢體外交，握手挽臂，笑語盈盈。川普擁肩高市並誇口「任何日本需要的，我都會在」。對川普而言，向國內展示「盟友信任他、全球重新擁抱美國」；對高市而言，這是上任後的首次重大外交舞台，親密畫面可立即強化她在自民黨保守派的地位。彼此都需要這場高光演出。

「語言豐滿」並不等於「內容具體」。所謂 5500 億美元投資包與關稅協議，至今仍停留在承諾及框架層級，日本稱將逐案推進，保留彈性和轉圜空間。紐時與每日新聞都點出，具體項目與回收機制不明，有待落實；不少日企還在觀望。有明確內容的是日美簽署「稀土與關鍵礦物供應鏈合作協議」。承諾雙方在稀土加工、儲備與技術研發上加強合作。但協議並未附帶投資額、時間表或關稅優惠，還是針對中國的政治姿態多於實質。

日本政治文化長期存在「建前」與「本音」的層差。表面強調情誼與道義，實際則以利害與時機為考量。看到高市與川普親密互動，台灣綠營一片安心叫好。但日本人分得出政治的內外有別，主流媒體的報導語氣與畫面形成鮮明對比。例如日本電視台新聞播放兩人笑談的鏡頭，但同時記者分析「儀式亮眼，但談判成果細節尚有待檢驗」。

2019年安倍以國賓規格邀訪川普，比這次更熱情多禮，但川普返回華府後，貿易談判還是用25%關稅威嚇日本屈服，隔年才因犧牲農產品保住汽車低關稅。這或許是今次外務省冷靜節制安排川普訪日的原因。高市與川普熱情演出，對外宣示「日美政治聯動依舊」，嚇阻中國誤判。若美日實質承諾都仍停留在象徵層次，那麼「同盟保證」就算鍍了金，台灣也必須看清現實，別成了過度入戲的傻子。

