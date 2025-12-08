【重磅快評】護航綠電2.0 蔡英文喊話「賴想想」？

綠能光電弊案頻傳，立法院日前修法加嚴光電環評條件並限縮可開發範圍，賴政府不排除重啟核能，行政院長卓榮泰預告，若新式核能技術研發成功可供安全商轉，可能就要重新思考「非核家園」定義。前總統蔡英文昨晚在臉書發文，喊話藍綠強力肅貪，並邁向「光電政策2.0」。面對「非核家園」路線可能轉彎，蔡英文的喊話不無提醒「賴想想」的意味。

賴清德總統曾宣布，「如果未來技術更安全、核廢料更少、社會接受度更高，我們並不排除先進核能」。經濟部日前核定台電核電廠現況評估，立委追問是否可預期核三廠2027年重啟運轉？卓揆上月底鬆口證實，在核能安全無虞的狀況下「可以考慮往這時程來規畫」。

卓榮泰上周五接受媒體訪問時進一步證實，未來若新式核能技術研發成功可供商轉，台灣也在核安無虞、核廢有解以及社會共識情況下接受新式核能，可能就要重新思考「非核家園」定義。他也說，非核家園目標本來設定2025年，但電業法已經被修掉了，政府還是追求非核家園，只是時程必須往後延，為了不與非核家園矛盾，政府仍極力發展「多元綠能」。

蔡英文昨晚發文表示，涉貪個案讓光電發展遇上亂流，但不分藍綠應強力肅貪，現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案；如果因為少數個案，使得光電產業遭到汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同的經濟利益。她主張，光電政策修正需邁向2.0再進化，重新贏回社會信任，才能為台灣下階段經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。

明眼人都看得出來，蔡英文發文的重心雖在綠能，但潛台詞恐在核能。蔡英文任內積極推動非核家園，但非核的時程、作法，連兩位綠營大老都曾公開提出反對意見。故總統李登輝曾質疑蔡英文「非核怎麼非？」要能解決替代能源的問題再說；中研院前院長李遠哲透露，蔡英文能源政策錯誤不斷，兩人曾針對溫室氣體排放交換意見，但蔡竟當面表示「2024年後不是我的事」。

蔡政府留下的替代能源問題，不僅成為賴政府燙手山芋；她任內開啟綠電「潘朵拉之盒」，至今弊案頻傳，不只新系人馬中箭，「小英男孩」也涉案其中，蔡英文也難辭其咎。國民黨立委王鴻薇批評，蔡任內大力推動光電，弊案也是其任內發生，力暘能源總裁古盛煇還是小英之友會副秘書長，現在幫光電喊冤，很明顯就是在捍衛任內「非核家園」政策，蔡英文恐已看到賴政府能源政策要髮夾彎。

蔡英文雖宣稱「2024年後不是我的事」，但她卸任總統後重啟的「想想論壇」，關鍵文章都跟綠能相關，明顯對賴政府比手畫腳。2024年總統大選，蔡、賴曾合拍「在路上」競選廣告，象徵賴總統會延續小英路線，但如今恐非同路人，「蔡想想」忍不住提醒「賴想想」，別忘了在路上的諾言。

