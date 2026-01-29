【重磅快評】賴清德終於准辭 陳菊卻沒帶走一絲榮光

監察院長菊稱病請長假，總統賴清德表示她是在第一時間就提出辭呈，最近再提辭呈才勉予同意。圖為2020年8月監察院舉行新任監察院長就職典禮，賴清德（左）與長陳菊（右）擁抱。記者林澔一／攝影

監察院長陳菊病假撐了400天，昨天終於請辭獲准。總統賴清德說陳菊第一時間就提辭呈，但他認為復健後有機會重回崗位，後來因復健需更長時間，最近又提辭呈，他勉予同意。綠營不捨之聲此起彼落，只是他們忘了陳菊當年入主監院的初衷就是要當末代院長，她要光榮離任，但賴清德卻在菊系賴瑞隆初選出線後才勉予准辭。此際的陳菊還有何榮光？

陳菊在政壇拚出南霸天的局面，確屬不易，但過程不盡光彩。最讓人議論的是2006年高雄市長之役，陳菊與黃俊英對決，菊營在選前最後一晚聲稱抓到黃俊英賄選，也就是當時知名的走路工事件。最後陳菊以1100多票險勝，連出自綠營的楊秋興事後都批評陳菊是靠惡劣行為才當選市長。這段過往也成了陳菊從政最大的爭議之一。

2012年凡那比颱風襲台，時任高雄市長陳菊辦公室主任、現任台電董事長曾文生及時任觀光局主祕、現任立委賴瑞隆，被控偽造陳菊的救災行程表，高院判曾拘役50天，緩刑二年，賴無罪。曾文生為此不平，指市府忙著救災，對於市長行程細節誤解，他並未參與，但法官卻不採信，「判我有罪卻又讓我緩刑，根本是羞辱」。但更大的羞辱卻指向一向自詡勤政、愛鄉土的陳菊。

這次陳菊稱病請長假，賴清德「作證」她是在第一時間就提辭呈，最近再提辭呈才勉予同意；總統府秘書長潘孟安補述陳菊遭受抹黑，他除了不捨，更多的是對敬意與祝福，因為這陣子陳菊的身體雖漸漸好轉，但其責任心重，不想因復健而耽誤了公務，再次堅持請辭，賴總統感佩這份堅持，才在萬般不捨准辭。菊系代表賴瑞隆則說「我們心裡既不捨，也滿懷感激與敬意」。

面對眾綠一片不捨，不知陳菊心中作何感想？她以請假13個月的薪資、約468萬元繳回國庫證明她並無戀棧院長職務及俸祿，但這樣做真能讓她問心無愧嗎？一般來說，公務員薪水是無法直接繳回國庫，國庫只能接受依法繳納的稅款、罰鍰、規費等收入，公務員若要將薪資捐贈國家須透過合法捐贈程序，監察院必須為陳菊進一步說明。

錢的事情終究不難解決，難以處理的卻是陳菊的政治承諾。2020年7月陳菊在立法院審查人事同意權時曾宣稱，她期許自己能扮演最後一任監察院長角色，完成最後任務就光榮離開。

但陳菊坐上監察院長大位5年半，扣除請假400 天，除了嘴巴曾說支持「廢除監察院」的憲改目標，卻以她無修憲提案權為由按兵不動，未見任何倡議、遊說作為，著實枉費她是南霸天及菊系掌門人在政壇的份量及影響力。

更詭異的是，陳菊說多次提出辭呈，賴清德卻在菊系大將賴瑞隆於高雄市長黨內初選險勝之後准辭。這個時間點實在太巧合，賴瑞隆自然是受益最大的人，也是率先喊出不捨的綠營人士之一，畢竟陳菊不離開監察院，終究是他問鼎下屆高雄市長的障礙。

這也說明賴瑞隆為何在初選期間突然PO出陳菊黑白照的原因，雖然他在12分鐘後悄悄在「想念陳菊（花媽）」後方補上「願她早日復健完成」等字 ，但這一行補述卻暗藏精密的選戰盤算及賴的原始心態；更奇特的是，以奈米差距落敗的邱議瑩及背後力挺的陳其邁至今尚未表達對陳菊的不捨，讓陳菊這次離開監察院不僅少了榮光，還添了幾分黯淡。

