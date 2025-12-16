【重磅快評】賴清德要立院撤案 不懂法更虛情假意

行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，賴清德總統發布錄影談話表態支持並呼籲立法院撤回爭議法案，他願赴立法院進行國情報告。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，賴清德總統發布錄影談話表態支持並呼籲立法院撤回「爭議」法案，他願赴立法院進行國情報告；賴把卓推到違憲前線，再用似是而非的話語逼在野就範，和當年拒進台南市議會如出一轍。只是當年沒人扮演卓揆角色，最後等到李全教樁腳被法辦才有了下台階；這次他要求立院撤回法案，還說願赴立院報告，不僅不懂法，更是虛情假意。

卓榮泰昨天宣布不副署藍白通過的財政收支劃分法，強調若立法院反對，可以依照憲法賦予立法院的權力，對行政院院長提出不信任投票來制衡；賴清德隨後發表錄影談話挺卓，重點是要求在野黨撤回這些法案，他願依據憲法增修條文第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式赴立法院進行國情報告。

廣告 廣告

賴清德看似誠意十足，但細讀他的談話內容卻處處破綻。他第一個訴求是要求立法院撤回「爭議」法案，但實務上可行嗎？有法可循嗎？

依憲法及增修條文等規定，立法院三讀通過的法案，原則上不能撤回，但有幾種後續機制可使其失效或停止適用。一是行政院提覆議，若覆議成功，法案退回；若有違憲爭議，可聲請釋憲，大法官可暫停其適用；就立法程序而言，立委可提復議。

易言之，合法的路徑之一是行政院提覆議，但已被立法院否決；二是聲請釋憲及暫時處分，但憲法法庭目前無法運作，大法官提名的發動權在賴清德手上，賴並無後續發動；三是院會提復議動議，但條件是提出復議者須為原議案的勝方，實務上很難實現。

所以，民進黨手上只有一把鑰匙，就是握在賴清德手上，好好補足大法官，但賴清德把鑰匙丟一邊，反而要求立法院在無法可依的情形下撤回「爭議」法案，即使倒閣成功、國會改選，民進黨席次過半，也無法撤回，不然就是請行政院好好向立法院溝通審議政院版財劃法，賴清德到底是那一點不懂？

再談賴清德說願赴立法院進行國情報告，但對照他之前態度反覆，誠信已被打問號。賴清選前宣稱「總統有義務赴立院國情報告」，但選後說反對國情報告義務化、會改變憲政設計，加上朝野對於報告形式存在分歧，民進黨反對「即問即答」，賴所謂「合憲方式」所指為何？朝野互信本已不足，再加上卓揆才剛不副署、不執行三讀法案，賴此時再提國情報告，在野也只是聽聽而已。

不過，賴清德說他願赴立法院進行報告，難免讓人想起他擔任台南市長拒進議會長達232天的紀錄。當年賴拒絕進入議會的原因是對議長李全教涉及賄選案的抗議，他認為在司法釐清賄選案前，李不應主持議事，因此宣布市府團隊不會進入議會備詢，導致議事空轉。

賴清德不進議會違反地方制度法，後來被監察院彈劾，公懲會也記申誡，直到李全教的競選總幹事及樁腳涉及賄選被判刑確定，加上立法院決議未來正副議長選舉將採記名投票，賴才等到了重返議會的下台階，僵局總算化解。

昔日賴清德因政治對抗而未盡法定義務，所幸司官案件及立院決議給了他下台階，但仍留下彈劾及申誡的不光彩記錄；這次卓榮泰不副署法案，還說如果被倒閣是他的勳章，賴清德卻開出立法院須撤回法案的條件，在野是肯定是不會成全卓榮泰，但也不會為賴量身訂製下台階，賴卓兩人這次的盤算恐怕都要落空。

【看原文連結】

更多udn報導

長菜花？男大生下體冒出一整排小白點 醫喊免驚曝1事

國中數學全忘光？ 孩子拿題目來問他苦喊：只記得1定理

全家上架1款聯名鮮食「限時1元」 老饕大讚：香氣十足

百年巨乳史「天乳運動」震撼史冊！艾怡良隆胸討好金主