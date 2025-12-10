【重磅快評】2025年度代表字 凸顯賴總統的執政困境

「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，年度代表字為「罷」。記者余承翰／攝影

「台灣2025代表字大選」票選活動今天揭曉，前三名依序是「罷、詐、淹」，詐團橫行、水淹各地，民進黨政府卻將大罷免當成工作重心，這3個年度代表字像3記重拳，完全擊中民怨核心，也凸顯賴清德總統的執政困境。

年度代表字活動已邁入第18年，2008年「亂」、2009年「盼」、2010年「淡」、2011年「讚」、2012年「憂」、2013年「假」、2014年「黑」、2015年「換」、2016年「苦」、2017年「茫」、2018年「翻」、2019年「亂」、2020年「疫」、2021年「宅」、2022年「漲」、2023年「缺」、2024「貪」與2025「罷」。

除了2011年的「讚」是正面表述，近17年代表字都偏負面表述，民意所描繪的輪廓清晰且殘酷，總結來說，「生活苦、經濟差、政治亂」的現象並未改善，甚至有惡化趨勢。

2025年度代表字第三名是「淹」，具體刻畫出人民今年最大的生活痛點。民進黨規畫8年8400億元前瞻預算，經濟部宣稱「前瞻治水每分錢都值得，退水快、淹水面積少」，與人民真實感受是天壤之別；周而復始的豪雨、淹水、積水、排水閘門故障，從北到南一再上演「同島一命」，中央地方卻互踢皮球，淹沒的不只是住宅、良田，更沖走民眾對政府治水承諾的信任。

再看第二名的「詐」，更是全民的共同經驗。警政署日前宣稱，113年8月至114年10月期間，無論受理案件數或財損金額皆連續下降，其中受理數在114年10月相較113年8月減少36%，財損更大幅降低56%，誇口刑事局已逐步遏止詐騙蔓延。言猶在耳，馬防部近日爆發現役官兵租借人頭帳戶給不法集團，連前線國軍都被詐團滲透，一般民眾對詐團當然是深惡痛絕。賴政府用打詐為由強勢封殺「小紅書」，但台北市長蔣萬安質疑，賴政府對臉書跟LINE打詐成效如何，顯示民進黨慣用「打詐為名、政治為實」的兩手策略，並非空穴來風。

壓倒性的第一名「罷」，更點破今年最大的政治亂象。賴總統不惜下達大罷免動員令，層級之高、動員之大、仇恨之深，遠超出過去任何一次選舉攻防；府院黨、媒體、名嘴、側翼、網軍總動員，把大罷免渲染像防止藍白動搖國本的政變行動。執政黨窮盡國家資源的大罷免、大失敗，台灣社會被深深撕裂，最後僅民進黨前秘書長林右昌悄悄下台了事，完全無視於民怨沸騰。

大罷免過後，賴總統邀立法院長韓國瑜喝咖啡，高喊休養生息、朝野和解，但民進黨安分不了幾天又故態復萌，行政院長卓榮泰第8度發動覆議對抗，綠營還揚言「大罷免2.0」，宛如好了瘡疤忘了痛。民眾選出的2025年度代表字，顯然沒有忘記最近一年政治動盪、朝野惡鬥帶來的痛苦，不知道民進黨忘記了，還是害怕想起來？

佛教將貪嗔痴視為「三毒」，貪是對喜好的過分偏執、嗔是對討厭的過分偏執、痴是不明事理而做出的言行。國片「周處除三害」引起廣大共鳴，因為劇中主角陳桂林意識到，三毒對於個人和社會的危害，最後自己也成為其中一害，必須加以根除。

民進黨對權力過度偏執、對在野黨強烈仇恨，加上不明就裡發動一場又一場政治鬥爭，讓台灣社會陷入惡性循環，全民飽受其害。年度代表字其實是一面「民意之鏡」，映照出賴政府此刻的治理困境；主政者如果無視這分警訊，可能會讓自己變成現代周處，渾然不知已成最大毒害。

