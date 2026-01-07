【重磅快評】TPASS沒備案？藍營串聯因應比較像執政黨

中央政府總預算及國防預算特別條例案卡關，TPASS補助恐中斷，交通部說沒備案，綠委說要藍白立委負責。圖為民眾使用TPASS出站情形。圖／聯合報系資料照片

民進黨執政真是一團亂！中央政府總預算及國防預算特別條例案卡關，在野要求總統到立院報告，賴清德都說願意，綠委卻說與國防預算是否審查屬不同層次議題，國民黨刻意混為一談，還拿TPASS斷炊來威脅藍白，交通部更坦承「沒備案」，短期還真得靠藍營縣市串聯自救，看起來還比較像是執政黨。

立法院程序委員會六度封殺總預算案與國防預算特別條例付委審查，綠委們氣急敗壞，痛批藍白立委是薪水小偷，中央政府總預算沒審查通過，不得動支的金額高達2992億元，攸關人民福祉的重要預算案和法案；綠委還特別點出TPASS通勤月票補助中斷，藍白立委能負責嗎？

廣告 廣告

其實藍白態度很明確， 就是要求行政院「依法編列」總預算，賴總統實現諾言赴立院報告1.25兆元的軍購案並接受質詢；前者是閣揆副署卻不執行，後者是賴說「若有必要，願意去報告」，只是不同意一問一答。換句話說，問題就是卡在閣揆，賴赴立院報告是要一問一答或統問統答，只是技術問題，自有協商空間，並非無解。

身為執政黨國會議員，綠委們不思解套，反過來飆罵藍白立委「影響國家安全與正常運作」、「究竟還要當薪水小偷多久？」，實在沒有執政黨應有格局。相較總預算3.35兆的規模，今年度TPASS經費為75.2億，佔總預算只有0.22%，這樣都能做出天大文章，實在是小兒科了。

中央政府總預算案尚未審查通過，其實不得動支的經費也只佔總預算8.9%，新興計畫或增列經費暫時無法動支，絕大多數支出經費不受影響，政府並不會因此關門。

不過綠委們拿TPASS作為總預算及國防預算特別條例案的審查攻防，恐怕就失策了；除了金額佔比微小，交通部還說沒備案，預期1月底時各縣市恐將面臨困難。交通部除了附和綠委，恐怕更凸顯不知未雨綢繆。TPASS可是中央一手主導的政策，如今只會兩手一攤？

TPASS去年定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次，除了金門縣、連江縣外，其餘20個縣市皆有發行。中央補助最多的是北北基桃，對藍營來說 ，當然是大事一件，四市首長已商定12日開會因應，為避免政策中斷，將由地方先墊付，以維護民眾權益，比起中央兩手一攤，反而有執政的架式。

民進黨台北市議員許淑華批台北市長萬安，指TPASS去年整體預算約63億元，每月支出超過5億，結餘只剩約7億，這不是今天才知道的事，而是早就算得出來的帳；再者TPASS實施3年，早已是延續型政策，為什麼蔣不早點提出？許質疑得真好，但政策是中央主導，既是中央延續型的政策，卻要蔣早點提出，這是什麼邏輯？

交通部以新興計畫為藉口擺爛，倒是北北基桃找出法規先行墊付，以維持TPASS正常運作，地方做得到，中央反而束手無策，法規就擺在那裡，地方還建議中央可先依法動支部分款項，以類似「墊付款」的概念救濟。此刻，許淑華倒是可以去問交通部，地方行，中央為何辦不到？憲法法庭是民進黨開的，難道還怕大法官說民進黨違憲？

【看原文連結】

更多udn報導

去年兩次！美股跟1指數同時走揚 大場面恐要來

網購災難…他狂收15個大紙箱 打開見這幕怒了

他驚荷包蛋竟要140元 網揭店面地段喊合理

曾因猥褻退團 前偶像遭爆靠做1事年賺7千萬日圓