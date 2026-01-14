重磅演說一】諾貝爾經濟學家解讀自由真諦 史迪格里茲：不是不被管，而是你有多少選擇
全球最具影響力的經濟學家之一、諾貝爾經濟學獎得主約瑟夫·史迪格里茲（Joseph Stiglitz）1月13日在台灣大學博雅教學館發表專題演講指出，自由不應被簡化為「不受政府干預」，而是取決於一個人實際能夠做出多少選擇。他強調，貧窮、匱乏與結構性限制，會大幅壓縮人的行動空間，「站在飢餓邊緣的人，談不上真正的自由」。
這場題為「通往自由之路：經濟與理想社會」的演講，由俞國華文教基金會主辦，風傳媒與 International Peace Foundation 共同主辦，台積電（TSMC）及 Bridges 協辦。史迪格里茲親自來台，分享他近年對自由、經濟制度與民主社會的系統性思考，吸引學界、產業界與公共政策領域人士到場聆聽。
自由不是口號，而是行動能力
史迪格里茲新書及研究主題 《The Road to Freedom: Economics and the Good Society》（通往自由之路：經濟與理想社會） 為核心，探討政府、市場與個人自由之間的複雜關係。
史迪格里茲在演講一開始即指出，當代政治與經濟辯論中，經常將自由理解為政府干預越少越好，甚至將任何公共規範視為對自由的侵害。然而，這樣的理解在現實世界中往往過於簡化。
他從經濟學的角度，將自由界定為「行動的自由（freedom to act）」，也就是一個人在既定社會條件下，實際能夠採取哪些行動的能力。史迪格里茲指出，自由不是抽象的權利宣示，而是取決於一個人所擁有的「機會集合」──有哪些選項是真正可行的。
他進一步說明，任何縮減個人可行動範圍的因素，在這個意義下，都是自由的流失。公共討論往往高度警惕政府帶來的限制，卻較少檢視市場結構、壟斷或資源分配不均，如何同樣壓縮多數人的選擇空間。
政府是否必然是自由的對立面？
針對政府角色，史迪格里茲提出不同於自由放任論的看法。他指出，政府確實可能透過稅制與規範限制某些行為，但也可能透過教育、公共衛生與基礎建設等公共投資，擴大更多人的選擇集合。
他直言，若一個人因缺乏教育或健康保障，而永遠無法進入某些職業或生活選項，那麼市場自由對他而言只是空洞的概念。「站在生存邊緣的人，選擇幾乎不存在，為了活下去，只能做必須做的事，而不是想做的事。」
當自由彼此衝突，社會無法逃避選擇
在重新定義自由之後，史迪格里茲進一步指出，自由並非可以無限上綱的概念。當不同人的自由彼此衝突時，社會不可避免必須作出判斷與取捨。「一個人的自由，可能正是另一個人的不自由，甚至威脅到生命。」
他指出，在高度互賴的現代社會中，個人行為幾乎不可能只影響自己。經濟學將這類現象稱為「外部性」，也正是自由衝突最常出現的場域。
史迪格里茲引用政治哲學家賽亞．柏林 （Isaiah Berlin）的名言指出：「狼的自由，往往意味著羊的死亡。」放任強者毫無限制地行使自由，往往會直接剝奪弱者的生存空間。
槍枝、疫苗與污染：自由的現實碰撞
史迪格里茲在投影片中列出多個公共議題，說明自由如何在現實中彼此碰撞。他指出，攜帶槍枝的自由，可能威脅他人的生命權；拒絕接種疫苗或配戴口罩的自由，可能侵害他人免於染病的權利；而污染的自由，則可能剝奪他人健康生活的條件。
在這些情況下，問題不在於是否尊重自由，而在於社會必須判斷，哪些自由更為根本，哪些自由應該受到限制。
史迪格里茲強調，將自由視為絕對、不需取捨的概念，反而會讓社會無法面對現實問題。當自由彼此衝突時，選擇本身就是制度設計的一部分。
他指出，在多數涉及生命安全的議題上，社會其實存在高度共識，但也有不少情境，需要透過公共討論與民主程序來處理。透過規範與集體行動，社會可以限制對他人造成傷害的行為，確保更基本的自由不被侵害。
史迪格里茲總結指出，自由不是自然狀態，而是制度選擇的結果。理解自由的定義與代價，是通往理想社會不可或缺的一步。
更多風傳媒報導
其他人也在看
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 49
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 180
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 64
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 21
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
利多連環發！00919新兵挑戰第4根「9.5萬張排隊等進場」 電零股蜜望實、鈞寶同列34檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股四大指數週二跌多漲少，僅費半小漲0.95%收紅；台股加權指數今（14）日開盤則是上漲35.31點至30,742.53點，最高一度漲18...FTNN新聞網 ・ 48 分鐘前 ・ 發表留言
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 49
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 48
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 169
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 106
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 3
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 21 小時前 ・ 2
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 6
只要打一劑！公費肺炎鏈球菌20價新疫苗1/15開打 245萬人符合資格
疾管署今（1/13）表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代13價疫苗及23價疫苗，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。太報 ・ 19 小時前 ・ 9
OpenAI新耳機 傳鴻海代工
外電報導，AI巨頭OpenAI將跨入硬體市場，正打造搭載2奈米智慧手機級晶片、代號「Sweetpea」的音訊耳機，預計9...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
剛回溫…東北季風又增強！林嘉愷曝「這天」再降溫
生活中心／楊佩怡報導受大陸冷氣團與輻射冷卻影響，今（13）日全台各地多雲到晴，但日夜溫差仍大，馬祖、金門和部分花蓮地區甚至可能下探 10 度以下。中南部中午雖然溫暖，高溫可達 27 度，但早晚還是要記得穿厚外套。這週雖水氣減少，各地為晴到多雲的天氣，不過民視氣象主播林嘉愷指出，下週一（19日）東北季風再次增強，北部及東北部地區會再降溫。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賴瑞隆險勝初選！媒體人點他選戰有1大罩門
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果昨（13）日出爐，立委賴瑞隆以不到1％的差距險勝邱議瑩，確定將代表綠營參選2026年高雄市長。對此，媒體人謝寒冰表示，相較邱議瑩，賴瑞隆過去的話題並不多...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 40
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 117