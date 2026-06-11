重磅！北京突擊約談天貓、拚多多5大電商 「百億補貼」涉造假

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

大陸電商黃金促銷檔期「6·18」購物節，驚傳集體大翻車！北京市市場監督管理局今（11日）無預警約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音、小紅書等5大電商平台，以「百億補貼」為名宣傳，細節卻未公開，要求改善。

大陸知名電商拚多多。（圖／翻攝《網易》）

官方劍指「內捲式競爭」

《央視新聞》報導，根據官方曝光的5大電商問題，其中淘寶（天貓）瘋狂宣傳「6·18百億補貼」，但詢問實際補貼金額與出資比例，淘寶卻「多次拒絕提供」。至於拼多多 同樣拿不出「百億」的證明材料，甚至在規則公然寫道「拼多多作為平台方……不承擔商品有關的責任」，被認定單方面免除法定責任。

廣告 廣告

此外，京東標榜「百億補貼」、「百億農補」，既沒有公示促銷期限，也無法提供平台出資的證明材料。抖音 推出「百億消費券」，卻連促銷規則都沒向消費者公示，甚至規定調整規則不需徵求意見，直接通知商家說了算。另外，小紅書的中獎機率、棄獎規則一概不寫，還規定規則變動「消費者繼續參與就視為同意」，完全排除消費者協商權利。

北京市市場監督管理局已對5大平台下達最後通牒，要求改善「內捲式」競爭，限期全面自查整改。大陸社會科學院大學互聯網法治研究中心主任劉曉春抨擊，這種非理性的惡性大額補貼扭曲市場價格，不僅單方免除平台責任、加重消費者風險，更把壓力轉嫁給商家，讓底層賣家生存困難。

更多中天新聞網報導

晶片恐被禁！台積電遭控侵權公司回應了

台積電遭控侵權！最嚴重晶片恐禁入美國

台積電3兆存款驚傳被銀行「調頭寸」？楊金龍證實：很納悶