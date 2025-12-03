重磅！福建發佈推進兩岸融合發展示範區建設第五批政策措施

▲12月2日，福建發佈第五批政策措施支持臺企台商發展。（葉美青攝）

【記者 蔡叔涓、葉美青／福建福州 報導】12月2日，為深入貫徹落實《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》福建發佈第五批政策措施支持臺企台商發展。

當天發佈的舉措，主要就支持臺企台商發展、優化臺胞臺企辦稅服務、推進對台商貿文旅交流合作等三個方面「再發力」。在密集出臺一系列政策措施並取得一定成效後，福建從細處著手「查漏補缺」，進一步關切臺胞臺企訴求。

南平市委副書記、統戰部部長張朝陽先生在新聞發佈會上表示：圍繞打造五夷民宿品牌，市縣兩級相關部門及民宿協會將對申報民宿升級改造的臺胞開展一對一掛鉤聯繫，提升政策對接效力，加強品牌宣傳與市場推廣，共同推進南平與臺灣之間的民宿產業融合發展。加強合作交流，培育專業人才，持續推動兩岸交流合作，邀請兩岸茶文化專家和學者及資深從業者提供培訓指導，提供政策諮詢、技術指導和專案審批等一站式服務，確保臺企申報民宿升級高效推進。希望臺灣同胞為打造武夷民宿紮根南平。對支持臺灣旅遊業者與南平民宿業者共同打造「武夷茗宿」品牌，對臺灣業者參與經營並進行改造升級的民宿，按照裝修合同金額的20%給予補貼，單個民宿補貼金額不超過6萬元。

這場發佈會還關係到「臺胞乘‘小三通’」「臺胞開民宿」這些「小事」，並且給出了相應的政策舉措：提供廈金「小三通」客運航線旅客往來「退票險」服務，發生保險約定原因導致退票後，全額賠付船票退票手續費，減少旅客因退票產生的經濟損失。

在優化臺胞臺企辦稅服務方面，福建推出臺胞臺企稅費智能辦稅平臺，供臺胞臺企開展證件類型自主切換、個性化申報提醒、多稅種融合申報等188項智能辦稅服務，全流程線上辦理46個稅費種繳納。同時設立臺胞臺企稅務諮詢專線，不僅提供政策諮詢、權益保障等服務，還同時擁有閩南語和普通話服務，充滿力度且不失溫度。圍繞臺企所需，福建在新增建設用地計畫指標安排的基礎上，多措並舉，優先保障台資企業的用地指標，一方面對全省6個國家級台商投資區單列1200畝新增建設用地計畫指標，實施定向保障；另一方面將符合條件的閩臺融合發展重大專案納入省重大專案用地清單，使用國家計畫指標，幫助一批重大專案得到有效保障，支撐了兩岸基礎設施的互聯互通。

一系列政策措施，有針對性地為臺胞臺企來閩發展創造更好機遇。與此同時，福建還鼓勵臺胞臺企結合本地特色產業抓住發展機遇，助力臺胞臺企在閩投資興業，如支持臺企台商共同發展莆田工藝美術產業、向福建省內臺灣農民創業園臺農臺企直接配送茶葉種植所需肥料、鼓勵臺胞參與南平民宿改造升級等惠及臺胞的政策舉措越來越「細」、越來越「實」。