重稅嚇跑外國人？買氣創房地合一後新低 前10月購屋量重摔2成4

記者陳韋帆／台北報導

房地合一稅與景氣寒冬雙重夾擊，外國人購屋量創房地合一後新低。大家房屋賴志昶指出，重稅限制加上地緣政治風險，外資買氣恐持續低迷。

根據內政部最新統計，今年截至10月，外國人取得不動產僅723筆，較去年同期大減24.6%，甚至比2016年房地合一上路時還低7.2%。反觀移轉量不減反增，比去年成長7.2%，若與2016年相比，更大增136.2%。區域表現部分，台北市以197筆居冠，新北市151筆居次，顯見雙北仍是外資置產重心。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，2016年後進場的外資，受制於45%與35%高稅率，一旦嗅到苗頭不對，轉手毫無懸念。加上近期兩岸地緣政治話題延燒，避險情緒升溫，都是外資選擇出脫資產、暫緩進場的重要因素。即便外國人購屋較不受國內限貸令影響，但在重稅與大環境不佳下，交易量難見起色。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充，房地合一稅加上私法人購屋許可制，大幅降低外國人持有台灣不動產意願，除非有特定投產規劃。她建議，政府若有意引進國際資金與人才，應思考比一刀切稅制更靈活的配套，才能提升外資落地生根意願。綜觀現況，在政策未鬆綁前，外國人買盤恐持續維持低檔。

