重組大腦神經迴路！限制誘發動作療法助中風患者重拾手部功能

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】中風是台灣主要的致殘原因之一，許多患者因偏癱導致手部動作受限，影響日常生活自理能力與生活品質。為提升中風後的復健成效，衛福部南投醫院復健科積極推廣「限制誘發動作療法」（Constraint-Induced Movement Therapy，CIMT），協助患者有效改善手部功能，重拾自信與獨立生活。

以限制健側肢體來誘發患側肢體動作 研究發現有顯著進步

限制誘發動作療法是一項以科學實證為基礎的復健技術，其核心概念為暫時限制患者健側肢體的使用，藉此誘發患側肢體進行反覆且有目的性的動作訓練。透過密集練習與功能性任務活動，可大幅增加患側肢體的使用頻率，促進腦部神經迴路的重組與功能恢復。

治療患者以日常活動自主能力最高 三至六個月持續手部功能持續提升

臨床研究顯示，接受限制誘發動作療法治療的中風患者，不僅在上肢肌力、靈活度與協調性方面有顯著進步，也能在穿衣、進食、拿取物品等日常活動中展現更高的自主性。南投醫院近年推行此療法的成果顯示，多數患者在完成治療後三至六個月內，仍能持續維持並進一步提升手部功能。

限制誘發動作療法需由專業治療師執行 提升患者生活品質

南投醫院復健科郭恩芸職能治療師表示，限制誘發動作療法能幫助患者突破對健側手的依賴，讓受損的手臂重新參與生活。不僅提升患者的生活品質，也減輕家庭照護的壓力與負擔。她同時強調，限制誘發動作療法必須由專業治療師評估與監督，並依照個別患者的功能狀態與耐受度，量身訂製治療計畫，才能達到最佳成效。

南投醫院將持續推動創新復健治療，並呼籲中風患者儘早接受專業評估與介入，以把握復原黃金期。未來醫院也將透過跨科別團隊合作，讓更多患者受惠於先進的復健醫療，邁向更獨立、健康的生活。

