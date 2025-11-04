重組後第一步！OpenAI與亞馬遜簽下「380億美元」AI雲端合作案

火報記者 陳銳/報導

人工智慧公司 OpenAI 宣布，已與亞馬遜簽（Amazon）署一項為期七年、總值約 380 億美元的雲端運算合作協議。這是該公司自上週完成重組以來的首項重大投資。

根據協議內容，OpenAI 將使用亞馬遜網路服務（AWS）提供的數十萬顆輝達（NVIDIA）圖形處理器，用於訓練和運行下一代人工智慧模型。雙方表示，這項合作將於 2026 年底前全面上線，並於 2027 年起具備進一步擴充空間。

廣告 廣告

根據協議，OpenAI 將使用亞馬遜 AWS 提供的數十萬顆輝達 GPU，用於訓練與運行新一代 AI 模型。圖:istockphoto

OpenAI 執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）指出，該公司計劃投入約 1.4 兆美元開發總計 30 吉瓦的運算資源，相當於約 2,500 萬戶美國家庭的用電量。他表示：「擴展前沿人工智慧需要大量且可靠的運算能力，與 AWS 的合作將為下一階段的人工智慧發展提供動力。」

分析師指出，該協議有助於緩解市場對亞馬遜在 AI 雲端競賽中落後於微軟和 Google 的疑慮。亞馬遜股價週一上漲 5%，創歷史新高，市值增加約 1,400 億美元；微軟股價則小幅回落。

亞馬遜則表示，將在資料中心部署大量輝達 GB200 與 GB300 AI 加速器，以支援 ChatGPT 的運行與模型訓練。此外，OpenAI 的部分開源模型已上架於 AWS 的「Amazon Bedrock」平台，供企業客戶使用。

OpenAI 近期進行的組織重整，使公司結構進一步遠離原本的非營利基礎。新架構取消了微軟在運算服務上的優先權，為 OpenAI 獨立採購雲端資源鋪路。據《路透社》報導，該公司正籌備首次公開募股（IPO），潛在估值可能達 1 兆美元。

除了亞馬遜之外，OpenAI 也與 Google（GOOGL.O）及甲骨文（ORCL.N）展開合作，分別購買雲端與運算服務。根據先前報導，OpenAI 已與甲骨文簽署價值約 3,000 億美元的協議，用於五年期的運算支援。