重組肉未標「僅供熟食」 丸龜製麵基隆店遭開罰3萬

衛生福利部食品藥物管理署今（5）日公布「114年特色美食餐飲業稽查專案查核結果」，知名連鎖餐飲品牌「丸龜製麵」基隆門市因重組肉標示不完整，遭裁罰新台幣3萬元。

食藥署會同各地方政府衛生局共同執行「114年特色美食餐飲業稽查專案」，總計查核183家特色餐飲業者。（圖／食藥署）

食藥署中區管理中心主任林旭陽指出，本次專案由食藥署會同各地方政府衛生局共同執行，總計查核183家特色餐飲業者。查核結果顯示，共有5家業者違反相關規定，涵蓋食品業者登錄、技術證照人員資格、食品良好衛生規範（GHP）及標示規定等項目，所轄地方政府衛生局已依法裁處。

林旭陽表示，依據重組肉及注脂肉食品標示規定，包裝重組肉、注脂肉食品必須以中文在品名顯著位置標示「重組」、「注脂」或等同字義說明，並且加註「僅供熟食」或等同字義的醒語。丸龜製麵基隆店雖標示了重組肉，卻漏標醒語，因此遭裁處3萬元罰鍰。

食藥署今（5）日公布「114年特色美食餐飲業稽查專案查核結果」，共有5家業者違反相關規定。（圖／食藥署）

位於桃園市的「從心From the heart Bistronomie」餐廳同樣因標示問題受罰。林旭陽說明，該餐廳使用美國牛肉作為原料，但餐廳內未依規定標示牛肉原產地，違反現行標示規定，同樣被裁處3萬元罰鍰。

其他違規業者方面，新北市「Eat enjoy意享美式廚房」在GHP複查時仍不合格，原材料、半成品及成品未離地貯放等缺失，依法裁處6萬元，為本次稽查中罰款金額最高的業者。高雄市「野島日式料理」則因未完成食品業者登錄平台登錄作業，遭裁處3萬元。花蓮縣「雙蔓印度餐廳」的技術證照人員持證比例不符合規定，同樣被裁處3萬元整。

食藥署強調，餐飲業者應確實遵守食品安全衛生管理法相關規定，並落實自主管理機制。若經查獲GHP不符規定且經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可依同法第44條規定處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。如查獲直接供應飲食場所標示不符規定者，涉違反食安法第25條規定，可依同法第47條規定處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，呼籲業者切勿心存僥倖。

