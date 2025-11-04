重組邁步！OpenAI、亞馬遜簽380億美元協議

圖／shutterstock達志影像

OpenAI，繼一周前的重組，首次大規模推動AI計畫。OpenAI三日宣佈，簽署一項380億美元，約新臺幣1.1兆元的協議，向亞馬遜（Amazon）購買雲端服務。這也讓OpenAI，在運行並訓練ChatGPT和下一代模型上，能使用亞馬遜部署的數十萬顆輝達（Nvidia）圖形處理器。日前，路透社獨家報導，OpenAI正在替首次公開發行（IPO）做準備，公司估值上看1兆美元，約新臺幣30兆元。

11月一開始，ChatGPT開發商OpenAI用一招最新佈局，振奮華爾街。

CNN主播 Paula Newton：「OpenAI和亞馬遜雲端服務（AWS），達成一項380億美元(約新臺幣1.1兆元)協議，滿足其對算力日益增長的需求。」

OpenAI三日宣佈，簽署一項為期7年的協議，向亞馬遜（Amazon）購買雲端服務。

亞馬遜雲端服務（AWS）廣告：「亞馬遜雲端服務，是世界上最全面和最廣泛應用的雲端平台。」

其中，OpenAI將立即開始使用亞馬遜雲端服務（AWS），2026年底前，預計所有預定的運算能力，全面上線，並在2027年和未來，有擴充空間。因亞馬遜計劃部署輝達（Nvidia）的數十萬顆晶片，這意味著OpenAI，將能使用輝達的圖形處理器，運行ChatGPT，同時訓練下一代的模型。這是OpenAI繼一周前的重組，首次展露大規模推動AI野心。

路透社記者：「OpenAI執行長阿特曼表示，公司承諾斥資1.4兆美元(約新臺幣43兆元)，開拓30吉瓦的運算能力，(用電規模)約能替美國2500萬戶家庭供電。」

這項消息，明顯是OpenAI在替亞馬遜的運算能力背書，同一天亞馬遜股價上漲4%，創歷史新高。

目前，OpenAI已在和輝達、超微（AMD）和甲骨文（Oracle）等企業的合作中，一共斥資1.5兆美元，約新臺幣46兆元。但龐大支出引起擔憂。

CNN科技記者 Clare Duffy：「1.5兆美元的投資，其實是驚人的，當你考量到OpenAI尚未營利的這個事實。一個最大的問題是，OpenAI要如何支付這些合作案。你知道的，這周，阿特曼在podcast節目上，一掃有關公司成長軌跡的疑慮，他預計OpenAI未來2年內，收入可達千億美元，然而，問題還是存在，公司要用什麼商業模型，支撐這個願景？公司有賣付費訂閱，賣給企業編碼工具，但它替生成式AI規劃的商業模型，還是未知。」

消息人士指出，儘管OpenAI的年化收入運行率（Annualized Revenue Run Rate），預計在年底達到約200億美元，但虧損也在不斷增加。只不過OpenAI的確已在替賺大錢鋪路。

路透社記者：「OpenAI正在替史上最大規模的公開發行(IPO)做準備，目前估值高達1兆美元(約新臺幣30兆元)。3名消息人士表示，ChatGPT開發商希望至少籌集600億美元(約新臺幣1.9兆元)，但他們也指出，目前談判處在初步階段，計畫仍可能會有變動。」

路透社獨家報導，OpenAI正在替首次公開發行（IPO）做準備，公司估值上看1兆美元，約新臺幣30兆元。到時，可以把股票賣給看好OpenAI的投資人，換取資金。

路透社記者：「根據報導，OpenAI財務長佛萊爾（Sarah Friar）曾說，公司目標是在2027年上市。」

針對外界預測，OpenAI上市時間可能會提前到2026年，阿特曼已經否認，說沒有明確計畫。但外界推測，阿特曼對此心中已有腹案，畢竟OpenAI的一個個合作案已敲定。

OpenAI和亞馬遜的合作，也一掃投資人擔心亞馬遜在AI競賽上會輸給微軟（Microsoft）和谷歌（Google）。何況，亞馬遜已經用最新財報說話。

路透社記者：「公司AI投資的中心，亞馬遜雲端服務(AWS)的最新一季營收(330億美元)，年增20%。雖比微軟Azure的40%，和Google Cloud的34%來得要低，但AWS的330億美元營收規模，仍是Google Cloud151.6億美元的2倍以上。」

雲端服務的營收，創近3年來新高。

亞馬遜因在AI發展上被貼上落後者的標籤，一直是今年美股七雄（Magnificent 7）中，表現最差的股票，今年迄今，股價只上漲1.6%；然而，最新一季的財報，讓它擺脫魯蛇地位。

