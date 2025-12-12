重罰管制15天 偷用廚餘養豬揪16件

農業部長陳駿季表示，只要查獲違反廚餘養豬禁令，一律重罰外，場內豬隻也會管制15天。圖為農業部12日舉行「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動，陳駿季（後右三）籲民間共同推動退役犬隻的照護。（范揚光攝）

我國日前傳出首起非洲豬瘟本土案場，農業部隨即宣布毛豬禁宰15天，未再傳出第二例已解除禁令，但廚餘養豬則至今仍未開放。近日卻屢傳出有豬農偷用廚餘挨罰，據非洲豬瘟中央災害應變中心統計，從禁令實施以來共查獲養豬場違規運入廚餘16件，農業部長陳駿季12日受訪時表示，只要查獲一律重罰外，場內的豬隻也會管制15天。

依日前行政院拍板方案指出，民國115年起家戶廚餘不得再餵養豬隻，僅有加裝合格設備的養豬戶能夠收受餐廳、團膳等事業廚餘用來餵豬，116年則全面禁止。

陳駿季說，原有取得廚餘再利用許可的養豬場數有421場，部分業者已決定不再使用廚餘，若要繼續使用廚餘養豬，業者需要於12月31日前加裝監控系統，並於明年1月1日後才可收受廚餘、蒸煮後使用，116年起廚餘養豬落日之後，所有的廚餘應仿效日本Ecofeed概念，「飼料化」後才能使用。

目前包括校園營養午餐等廚餘甚多，原本多數仰賴廚餘養豬戶清運及處理，但為數不少的養豬戶已經表態拒載廚餘，部分縣市清運亂象叢生，陳駿季說，應變中心發布相關訊息時，地方政府就理應主動進行後續規畫，環境部也提供補助，但仍須回歸地方政府輔導業者進行清運。他也提及，將推動減量、惜食等觀念，並且呼籲餐廳應提供適當的分量。

此外，非洲豬瘟中央災害應變中心12日召開會議指出，115年起也會持續加強廚餘養豬戶的查核，而部分黑豬業者反映轉用飼料成本增加、肉質改變等，農業部也會提供5種不同營養濃度飼料，配方無償提供予農民使用，並會持續推廣黑豬育種及保種。