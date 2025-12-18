重罰鼓吹武統！政院：不會有網路警察巡不停

▲行政院會今日通過國安法相關法案，本次修法聚焦「對敵效忠表示懲罰」，新增任何人不得公開鼓吹、倡議武統消滅我國主權，最高可處100萬元罰鍰。（圖／記者陳威叡，2025.12.18）

[NOWnews今日新聞] 行政院會今（18）日通過《國安法》相關法案，其中增訂任何人於實體空間及網際網路空間，不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像等方式公開鼓吹武統，否則最高可處100萬罰鍰。外界質疑是否侵犯言論自由，政委林明昕強調這都沒有刑責，而是行政罰，內政部也不會沒事在那邊抓來抓去，「不會在網路上當警總、網路警察一直巡邏不停」。

林明昕說，首先這都沒有刑責，而是行政罰，這個要要分得很清楚，把它混在一起變很恐懼，說明如果不是為中共發展組織、受其指示，單純的轉傳自己想講什麼話，那個是言論自由。所以第一個要件是「受指示」，不是受指示根本就不會有刑責的問題。

其次要件是「公開」，如果民眾是在私人的LINE群組裡面，如果這是不公開的，傳給親朋好友縱使是受指示傳給親朋好友，如果沒有公開，也不會構成，所以這個要件是很嚴格的，那在網路上言論是希望說能夠防止，能夠避免它一直廣泛傳播。

林明昕也強調，內政部不會說每天沒事就在那邊一直抓來抓去，但是有人來檢舉那就會處理，並沒有法條規定哪一個主管機關，每天每日每個小時都要去做什麼樣的盤點或處理，沒有這樣子的規定，所以不會是網路警總、網路警察一直巡邏，並沒有這樣子的作為，沒有特別規定。

