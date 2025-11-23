重罰109萬！台中食品加工廠偷排廢水 「空拍機」抓污染源

環保局統計，近3年在大里、太平區共查獲違法排放廢水118家次。（環保局提供／李京昇台中傳真）

台中市大里等區域水污染頻傳，大里區中興路一段一家食品加工廠業者，因廢水未符合標準，市府環保局獲報搭配空拍機追查，業者被依違反水污染防治法規定告發，處以109萬2000元罰鍰為最高。環保局利用空拍機查緝3年來，共查獲118家次、處分金額達965萬2550元。

近年大里、太平等區域經重畫區開發後，工廠聚落與新建住宅混合發展，形成同條溝渠部分地下化、部分明渠，甚至穿過私人建物下方，管路複雜且權管機關各異，增加查緝難度。

為克服管路錯綜複雜的難題，環境保護局環境稽查大隊長羅文龍說，在稽查水污染案件時，會先取得溝渠水利圖資，確認上游水路流向，同時在污染發生沿線架設遠端監控設備，以科技偵測方式分析污染發生時段、樣態掌握可疑污染源。

稽查大隊第一股股長姚宗育表示，除了利用水利圖資，大隊從4年前開始培訓隊員取得空拍機執照，在查水污染案件時，也會利用空拍機沿水路追查，再藉由稽查人員現場地毯式搜索，縮小稽查範圍，以提升水污染案件破獲率。

他說，許多污染源常常在田中央，或是廠房之間的溝渠，人員難以進入採樣，所以透過空拍機可精確掌握污染，這3年總計查獲違反水污染防治法118家次，處分金額達965萬2550元，其中位在大里區中興路一段的一家食品加工業者，遭檢舉排放廢水，經追查後發現業者加工食品時加入大量澱粉、調味料，卻沒有合格處理設備就排放廢水，因排放製程廢水未符合放流水標準，被依違反水污法開罰109萬2000元。

環保局提醒，若經查獲污染水體行為屬實，屬列管（須領有水污染防治許可文件）事業者，依違規樣態分別可以違反水污染防治法第7條、第14條、第20條或第28條規定，最高可處新台幣2000萬元罰鍰；其餘非列管事業或個人，則可依違反水污染防治法第30條規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

