重罰20萬！沒即時重訊 證交所請三商美邦吃罰單

證交所決議對三商壽裁處違約金20萬元，並正式函知公司未來應確實遵循重大訊息即時揭露規範，以維護市場資訊對稱與交易秩序。（圖／翻攝自三商人壽網站）

台灣證券交易所今（11/7）公告，三商美邦人壽（2867，以下簡稱三商壽）因未依規定即時就媒體報導輸入重大訊息，違反「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第6條第1項第2款，處以新台幣20萬元違約金，並函請公司確實檢討、落實後續辦理。

證交所指出，114年10月24日至27日，媒體陸續報導「玉山金融控股股份有限公司參與投標三商壽」及相關出價條件。受消息面影響，三商壽股價於10月27日開盤後即出現顯著波動，且當日走勢明顯受報導影響。

依規定，上市公司「於發現報導內容足以影響其上市有價證券行情時，應立即輸入重大訊息說明，且至遲不得逾發現後2小時」。但證交所查明，三商壽在10月27日收盤前，未依上開時限即時澄清媒體報導，構成違反處理程序。

證交所決議對三商壽裁處違約金20萬元，並正式函知公司未來應確實遵循重大訊息即時揭露規範，以維護市場資訊對稱與交易秩序。

