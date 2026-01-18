重考5次醫大生嗆「兒科是剩科」被炎上！深夜發文道歉了
近日網路社群掀起一波爭議，一名自稱陽明交通大學醫學系的男學生，因在社群平台與人筆戰時多次出現失控言論，不僅使用帶有歧視意味的字眼攻擊他人，甚至公開貶低小兒科醫師，引發醫界與網友強烈反彈。事件持續延燒後，該名男學生的身分遭起底，陽明交通大學也出面回應。事件延燒多日後，該名學生則於昨（17）日凌晨發出長文道歉，坦言自己因重考多年導致價值觀扭曲，並針對多項爭議逐一致歉。
該名學生針對自己過去的脫序言行發言發9點聲明道歉。（圖／翻攝自 Threads）
隨著戰火越燒越猛烈，該名男學生發出長篇道歉聲明，表示相關帳號為本人唯一使用的社群帳號，道歉並非出於校方或他人要求，而是經深思熟慮後主動發布。他坦言，自己因多次重考、過度執著於分數與排名，逐漸扭曲價值觀，進而在網路上以不當言論傷害他人。他向全台醫師、特別是小兒科醫師致歉，承認以「選剩」標籤形容任何專科都是極度不尊重的行為；對於曾影射唐氏症、提及亡者及使用疾病名詞攻擊網友，他也一一表達歉意，並表示已願意配合校方後續調查與究責。簡男同時澄清外界質疑其「自稱醫師」一事，表示相關標示原本用於未來規劃，並無實際從事醫療行為，對造成誤解深感抱歉。他強調，將刪除過往不當回應、暫時退出社群平台，希望社會能給予改過自新的機會。
道歉貼文曝光後，網友似乎不買單，紛紛留言嗆聲「大家相信他是真心道歉還是相信我是秦始皇」、「你有沒有醫術我不知道，但你沒有醫德我很確定」、「建議陽明直接退學，完成他要重考台大的心願」、「以後選小兒科我就相信你是誠心道歉，來～一起吃剩」、「不要再騙人了啦，江山易改本性難移！」。
陽明交大醫學生在網路討論《人工生殖法》時情緒失控，多次使用歧視性言詞攻擊小兒科醫師，引發網友批評。（圖／翻攝自 Threads）
該名學生的身分遭挖出，過去的發言紀錄中常出現脫序言行，包括以「失智症」、「斯德哥爾摩症候群」等疾病名詞作為貶抑他人的工具。（圖／翻攝自 Threads）
回顧整起事件，起因是近日《人工生殖法》修法議題在網路上引發熱烈討論，該名學生在Threads上與網友們互動時，情緒逐漸失控，不僅頻頻以攻擊性言詞回應，還在與一名小兒科醫師討論過程中，出言嘲諷對方專業，稱「原來是小兒科的喔，原來這種選剩科現在可以在板上這麼優越，長知識了」。不僅如此，他還多次使用「糖糖的」等詞彙影射唐氏症、指謫小兒科是「剩科」等，相關言論迅速引發網友撻伐。
該名學生過去的發言紀錄中常出現脫序言行，包括以「失智症」、「斯德哥爾摩症候群」等疾病名詞作為貶抑他人的工具。（圖／翻攝自 Threads）
該名學生的身分也遭挖出，網友陸續翻出該名男學生過去的發言紀錄，發現其長期在筆戰中出現脫序言行，包括以「失智症」、「斯德哥爾摩症候群」等疾病名詞作為貶抑他人的工具，言語間缺乏對疾病、患者與醫療工作的基本尊重。更引發討論的是，該名男學生遭起底為建國中學畢業、重考5次的陽交大醫學生，甚至疑似尚未取得醫師資格，卻在網路上以「醫師」自稱，相關行為是否涉及違法，引起部分醫界人士關注。
陽明交通大學回應爭議，強調重視醫療專業價值，將對學生進行輔導，並不認同任何貶抑醫療工作者的言論。（圖／翻攝自 Threads）
面對外界質疑聲浪，陽明交通大學已經透過Threads回應指出，對於此次事件造成社會困擾與不適，校方深表遺憾，並已在第一時間了解該生狀況，將進行必要的輔導與處理程序。校方也強調，長期以來高度重視醫療專業的價值，並不認同任何貶抑醫療工作者或專業科別的言論，同時感謝各界對醫療人員付出的肯定與提醒。
該名男同學道歉全文如下：
大家好，我是目前就讀國立陽明交通大學醫學系四年級的學生簡捷。近日因相關言論引發社會反彈，動用到社會資源，在此先對整個社會致上最深的歉意。以下我將逐一針對過去這段時間的不當及過激言論作出說明與致歉。
此帳號為本人唯一在使用之Threads帳號
道歉聲明為本人經深思熟慮後決定發布，非經學校或任何他人之促使。
1、我要先對全台灣的醫師，尤其是小兒科醫師致上最深的歉意。醫學的每個專科都是重要且神聖的，我不應把小兒專科醫師在相關領域的努力與小兒專科在醫療體系下的辛勞，貼上「選剩」這種極度去脈絡化且不尊重的標籤。不論任何原因，這樣的論述都抹殺並傷害了許多真心喜愛這個專科的前輩們的努力與尊嚴，也凸顯了我視野的膚淺以及價值觀的偏差。我會深自反省沉潛，不敢奢求各位前輩的原諒，但還是要致上我最深的歉意。
2、全台灣每個醫學系都是獨特且重要的，不應有任何基於分數或其他因素的高低之分。我過往因個人追求選擇多次重考，無形之中扭曲了自己的價值觀，也傷害了許多學校的觀感。無論是現在的陽明交大醫學系，過去曾就讀過的馬偕醫學系、高醫醫學系、長庚醫學系，抑或是其他錄取但未實際入學的學校，我都應保持謙卑的態度，而非貶損任何一間學校。尤其是對於高醫醫學系，我曾於109、110年就讀兩年，高雄的生活是我人生中非常特別且印象深刻的一段日子，很感謝高醫醫學系曾經對我的教誨。對於近日不成熟的言論我非常後悔，也辜負了曾經的同學與師長，真的非常不好意思。
3、針對我在媒體人黃暐瀚先生近日貼文之不當回覆，我認為縱使台灣是民主言論自由的社會，但提及黃先生母親的部分實屬極度不尊重亡者。黃暐瀚先生第一時間並未選擇將我公開，而是選擇忽視我這種幼稚且不知檢點的行為，我除了對黃先生的大度表示感激，也對造成黃先生任何心理上的不適鄭重道歉。如黃先生平時所言，台灣社會有不同的政治光譜，彼此之間良性溝通才有助於社會和諧。任何情緒性或不經大腦、逞一時之快的發言，都只是在加深社會對立與撕裂。經過這次事件，我會努力成為一名成熟的公民，再次對您致歉。
4、對於去年八月底與網友吵架時，使用糖果貼圖影射唐氏症一事，我要對唐氏症族群與當事人致上最深的歉意。校方當時已有相關懲處，我也於日後積極銷過，以彌補自己不成熟的行為。
5、關於這段時間我在Threads上與網友爭執時所使用之過激與不當言論，我不應因政治立場的不同而有不成熟的言語，更不應將醫學知識用於對他人的謾罵。對於所有在過程中感到憤怒或不適的網友，我都在此致上最深的歉意，對不起。
6、針對近日引發的風波，我也已積極與學校接洽，面對後續的行政調查與可能的究責，我都會積極面對，絕不逃避。在此也要對陽明交通大學校方、醫學系的師長以及同學道歉，讓你們蒙羞了，真的非常對不起。
7、針對有網友提出我自稱醫師一事，是因為去年8月遭受網友公審肉搜後，我參考親友建議，先在LinkedIn平台創設帳號並放著，希望能在未來藉由此平台產出具正面意涵的資訊，讓自己的搜尋結果更正面一些。我於平台上有清楚標示「醫學生」一詞，惟「醫師」之稱謂引發部分網友質疑我是否有違反《醫師法》的嫌疑。在此特別澄清，此LinkedIn帳號內部無任何醫療行為的文章（基本上就是空帳號）。對於標示錯誤造成誤會，我感到相當抱歉。當初設立「簡捷醫師」的用意，是希望等完成學業取得醫師資格後可以直接在上面發表日常文章，絕無於現時假冒醫生之犯意，也無任何具體的醫療行為或發表醫療觀點，特此說明。
8、針對去年八月乃至於今年年初網友對我大規模公審肉搜一事，我並沒有要辯解或是批判的意思，惟對於家人及周遭親友師長造成的困擾，我感到非常抱歉。成年人應為自己的行為負責，我不會逃避任何應負的責任，日後也不會藉由改名去切割這段過往。我很珍惜這個名字，縱使因為我的無知導致這個名字現在蒙上一層灰，我也絕對不會因此萎靡不振。我會持續精進學業，重塑並充實自己的醫學人文涵養，用未來的人生讓這個名字重現光明，也不再愧對當初將它送給我的母親。
9、本人日後將潛心學業與自我人格的反省，並刪除所有過往的回應。縱使數位足跡不是刪除就能消失的，仍懇請各位給我一個改過自新的機會。本人承諾不再於社群上有任何不正當或是不得體的言論。本聲明多有疏漏及不盡詳盡之處，敬請見諒。聲明發布後我也將低調沉潛，故不會再針對此事有進一步的回應。
最後，再次對所有因我而感到不舒服的人，致上十二萬分的歉意。佔用了諸多版面，非常對不起。
祝各位一切順心。
