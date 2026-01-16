重考5次醫大生嗆「兒科是剩科」被炎上！陽交大回應了

生活中心／張予柔報導



近日網路社群掀起一波爭議，一名自稱陽明交通大學醫學系的男學生，因在社群平台與人筆戰時多次出現失控言論，不僅使用帶有歧視意味的字眼攻擊他人，甚至公開貶低小兒科醫師，引發醫界與網友強烈反彈。事件持續延燒後，該名男學生的身分遭起底。對此，陽明交通大學已出面回應，表示已著手了解情況，並將啟動輔導與處理程序。

重考5次醫大生嗆「兒科是剩科」被炎上！脫序發言遭挖出…陽交大109字急回應

陽明交大醫學生在網路討論《人工生殖法》時情緒失控，多次使用歧視性言詞攻擊小兒科醫師，引發網友批評。（圖／翻攝自 Threads）

該名學生的身分遭挖出，過去的發言紀錄中常出現脫序言行，包括以「失智症」、「斯德哥爾摩症候群」等疾病名詞作為貶抑他人的工具。（圖／翻攝自 Threads）

據了解，事件起因是近日《人工生殖法》修法議題在網路上引發熱烈討論，該名學生在Threads上與網友們互動時，情緒逐漸失控，不僅頻頻以攻擊性言詞回應，還在與一名小兒科醫師討論過程中，出言嘲諷對方專業，稱「原來是小兒科的喔，原來這種選剩科現在可以在板上這麼優越，長知識了」。不僅如此，他還多次使用「糖糖的」等詞彙影射唐氏症、指謫小兒科是「剩科」等，相關言論迅速引發網友撻伐。

該名學生過去的發言紀錄中常出現脫序言行，包括以「失智症」、「斯德哥爾摩症候群」等疾病名詞作為貶抑他人的工具。（圖／翻攝自 Threads）

爭議延燒下，男學生遭網友起底過往失言紀錄與學歷背景，疑似自稱醫生的行為引發違法質疑，醫界人士也關切其言行是否適任行醫。（圖／翻攝畫面）

隨著戰火越燒越猛烈，該名學生的身分也遭挖出，網友陸續翻出該名男學生過去的發言紀錄，發現其長期在筆戰中出現脫序言行，包括以「失智症」、「斯德哥爾摩症候群」等疾病名詞作為貶抑他人的工具，言語間缺乏對疾病、患者與醫療工作的基本尊重。更引發討論的是，該名男學生遭起底為建國中學畢業、重考5次的陽交大醫學生，甚至疑似尚未取得醫師資格，卻在網路上以「醫師」自稱，相關行為是否涉及違法，引起部分醫界人士關注，紛紛表示「晚輩我已經寫信給系辦了」、「希望各大醫院大老面試時不要錄取他…免得行醫害人」。

陽明交通大學回應爭議，強調重視醫療專業價值，將對學生進行輔導，並不認同任何貶抑醫療工作者的言論。（圖／翻攝自 Threads）

面對外界質疑聲浪，陽明交通大學隨後透過Threads回應指出，對於此次事件造成社會困擾與不適，校方深表遺憾，並已在第一時間了解該生狀況，將進行必要的輔導與處理程序。校方也強調，長期以來高度重視醫療專業的價值，並不認同任何貶抑醫療工作者或專業科別的言論，同時感謝各界對醫療人員付出的肯定與提醒。

