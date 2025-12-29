重聽阿公迷路喊手機沒電 警一動作助父子團圓

▲手機99%阿公卻喊沒電，警放大音量助翁父子團圓。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名82歲的謝姓阿公因記憶力退化，外出後找不到回家的路，員警獲報到場協助，卻因阿公嚴重重聽，溝通過程一度卡關。直到員警眼尖發現其隨身包包內的手機連著充電線，原以為需充電後才能查詢家屬聯繫方式，未料手機電量竟高達99%，只是阿公不熟悉操作誤將手機關機。警方隨即聯繫上家屬趕來接回，他對於眾人協助十分感謝。

臺中市政府警察局第三分局立德派出所警員曾郁嵐、李光耀日前下午5點多，獲報東區忠孝路段有民眾需要協助，隨即趕赴現場。報案人表示，稍早發現一名阿公在該處徘徊許久，上前關心後得知其疑似迷路，卻聽不清楚其表達的住家路名，遂請警方到場協助。謝姓阿公自述中午外出後便找不到回家的路，雖隨身攜帶證件，但證件上登載的住址與其口述地點落差甚大，加上阿公有嚴重重聽，溝通過程一度相當困難。

員警提高音量反覆詢問是否有同住家人的聯繫方式，阿公起初一臉疑惑，經多次確認後才恍然大悟，卻答非所問地表示兒子還在上班，員警隨後眼尖發現阿公隨身包包內有充電線，進一步確認才發現阿公其實帶著手機，他邊拿出手機邊表示手機沒電尚未充電。然而員警接過手機查看，卻發現手機電量高達99%，出人意料的狀況，讓員警對望一眼忍不住笑了出來，原來阿公因不諳操作，誤將手機關機，才以為手機沒電。

▲阿公近期出現記憶力退化情形，讓兒子也十分擔心。

警方沒多久便順利查得兒子的聯絡方式，甫下班的兒子接獲通知後，立即趕至派出所接回父親。據了解，謝姓阿公近期出現記憶力退化情形，已有數次外出迷路的狀況，家屬也表示日後將更加留意父親動向，並對警方及熱心民眾的協助表達感謝。

警方提醒，家中若有年長或重聽、行動不便的長輩，請多加關心其外出動向，並協助設定手機快捷撥號或留下緊急聯絡資訊，避免迷途時求助無門；也請叮嚀長輩，倘若真的迷失方向也不用慌張，可就近向鄰近民眾求援，或撥打110報警尋求協助。警方也呼籲，若在街頭發現需要協助的長輩，請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方，協助他們平安返家。（照片記者鄭瑞芳翻攝）