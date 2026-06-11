重製版為何把「CODE」拿掉？《聖女密碼》製作人解釋：地位和「數字本傳」平起平坐

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《惡靈古堡 聖女密碼》重製版（Resident Evil Veronica）確認將採用純第三人稱視角進行遊戲！ 製作人平林良章在訪談中預告片出現的第一人稱做出回應，坦言這純粹是為了在發表時給玩家帶來視覺驚喜的行銷手法。同時，平林良章也解釋了為何重製版縮寫為「RE V」，並不是想要取代第五代。

定位不再是外傳，而是本傳作品。（圖源：Resident Evil Veronica 官方）

由於「RE V」的縮寫，曾引起部分玩家猜測，Capcom 是不是正在跳過可能會有爭議的《惡靈古堡5》重製。對此，平林良章在和外媒 VGC 的訪談中回應，《聖女密碼》之所以把原版標題中的「Code」移除，背後是寄託了開發團隊對於這款經典作品的高度重視。

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為的就是向粉絲傳達一個核心訊息，那就是《聖女密碼》在《惡靈古堡》系列的敘事中，重要性和那些「帶有數字的正傳」是平起平坐。為了和近期推出的主線作品保持一次，他們才會採取類似的命名方式，標題的「V」就只是代表「Veronica」而已。

畢竟《聖女密碼》雖然過去作為外傳推出，但劇情是緊接在《惡靈古堡2》與《惡靈古堡3》的拉昆市事件之後，描述女主角克蕾兒為了尋找失蹤哥哥克里斯，而踏上驚險旅程的關鍵篇章。

在遊戲玩法方面，本作將由曾打造《惡靈古堡2重製版》與《惡靈古堡4重製版》的團隊親自操刀，預計於 2027 年內正式發售。雖然目前無法對戰鬥等機制進行回應，但開發團隊也承諾，這次的重製除了會保留原作的生存恐怖本質，還會深度挖掘克蕾兒在經歷拉昆市劫難後的心理轉變與成長。

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