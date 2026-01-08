重要性不亞於營養午餐免費 醫曝教育基層哀號：救救老師

蔣萬安(右)宣布營養午餐免費，沈政男進一步為教育界請命，也為區桂芝(左)老師抱不平。（合成圖／資料照）

台北市長蔣萬安宣布施行中小學營養午餐免費，各縣市紛紛響應。精神科醫師沈政男指出，教育現場有很多老師瀕臨壓力極限，導師費與鐘點費調升遠遠不夠，重要性不下於營養午餐免費。他還質疑意識形態滲入教育，犧牲老師權益，諸如區桂芝等老師就遭到攻擊。

沈政男今(8日)發文表示，幫老師加薪當然很好，問題是遠遠不夠！教育現場已有很多老師，瀕臨壓力極限邊緣，需要大家來幫忙救救我們的老師。他認為，老師的行政雜務太多，應找專人進駐校園，分攤非教學事務。比如校園糾紛，什麼霸凌、性平、家長投訴等等，應該有一個專門團隊來幫忙處理，而不是把事情丟給導師，然後說，喔，我有幫你加薪喔！醫院的醫療糾紛，絕對不會丟給醫生處理，而是院方派專人介入，同理，學校對於越來越多的校園糾紛事件，應該也有專門單位來處理，就好像學務處、總務處一樣。

沈政男指出，一位教學現場的主管級老師反映，鐘點費提升影響是什麼？全職領薪水的老師根本沒受惠，反而休假要找人代課，鐘點費要出得更多。全職老師請假找代課老師，必須自己給付鐘點費，是不是因為已經有寒暑假，所以沒有類似公務員的年度休假？既然如此，為何不從寒暑假來扣除，比如學期中若休假，寒暑假就補上班，而不是請假得自己找代課老師，而且自己付代課費用。現在教育現場在搞愛的教育，對學生不能打罵，就要有更多教育人力加入，而非除了用愛發電，還要用愛抵擋學生與家長的不合理要求。

「我補充一個老師沒想到的政治觀點。」沈政男直言，台灣這些年的教育改革，就是新左派的作法，什麼性平、反霸凌、反歧視、管教權被拔除等等。教育，是有意識形態的！台灣政治已經陷入了民粹氛圍，為了選票而諂媚民眾的作法太多了，老師的權益就可能被犧牲。「你看區桂芝老師，今天又被綠營攻擊了。教育，就是政治！老師們，要團結起來！」

