重要發現！「健檢1數值」能預測失智症風險：趕快檢視報告

記者施春美／台北報導

醫師張家銘表示，最新研究指出，失智症的源頭，可能並非大腦本身，而是免疫系統中的白血球。(圖/Pexels)

失智症議題為人關注。醫師張家銘表示，失智不是老化，而是大腦長期發炎造成的結果，最新研究指出，這場發炎反應的源頭，可能並非大腦本身，而是免疫系統中的白血球。因此，民眾可檢視自己的健檢報告，若中性白血球比例長期偏高，請勿輕忽。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，2025年發表於《Molecular Neurobiology》（分子神經生物學）的一篇綜合性評論文章指出，大腦神經的退化，特別阿茲海默症，經常不是源自於神經細胞壞死，而是從慢性免疫發炎反應展開。而造成這些發炎的關鍵推手，正是白血球，尤其是中性白血球數值，正是預示大腦危機的重要指標。

中性白血球一多 大腦就開始出問題

張家銘表示，研究指出，當中性白血球大量釋放促發炎因子，例如腫瘤壞死因子，這些因子會打破血腦障壁，讓原本應該受保護的大腦細胞暴露在慢性刺激與傷害中。長期後神經元開始凋亡，認知能力下降。

「中性白血球和淋巴球比值」（簡稱NLR，Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio）這個指標，竟然能夠提前反映這種不對勁。科學家在小鼠身上發現，只要NLR變高，小鼠的大腦中就開始出現β類澱粉蛋白堆積，這正是阿茲海默症最早期的徵兆之一。

一張抽血報告 能看出失智風險

張家銘表示，這個指標其實存在於健檢報告裡。中性白血球除以淋巴球的數值，就是所謂的NLR。若超過3.0，就可能代表身體處在慢性發炎的狀態。這種慢性發炎，不只影響血管、肝臟、免疫，它還可能啟動大腦退化的開關。

因此，張家銘建議下列方式來避免失智症：

• 定期追蹤NLR：健檢報告有此數據，若中性白血球比例長期偏高，請勿輕忽。

• 改變發炎體質的飲食：少吃加工食品、紅肉與含糖飲料。增加Omega-3脂肪酸（鯖魚、亞麻仁籽）、多酚類食物（如藍莓、橄欖油），都有助於降低體內發炎。

• 規律睡眠、控制壓力、每天30分鐘的中等強度運動（如快走），都有助於平衡白血球功能。

• 特別注意免疫與腦部密切連動的族群：例如自體免疫疾病病史、有早發性失智家族史、或長期慢性感染（如牙周病、幽門桿菌感染）的人，都是高風險群。

