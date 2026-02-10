重要節日前夕嚴正執法！ 斗六警結合環保、監理 強力取締酒駕與噪音車

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為確保重要節日期間交通安全與民眾生活安寧，雲林縣警察局斗六分局提前部署，在節日前夕規劃酒後駕車取締專案，並結合雲林縣環保局及監理站，聯合執行噪音車輛稽查行動，針對酒駕、改裝排氣管等高風險違規行為加強攔查，以實際行動降低事故風險，守護用路安全與社區寧靜。

斗六分局提前部署節前取締酒駕結合環保監理查緝噪音車。(記者廖承恩翻攝)

斗六分局指出，節慶期間親友聚會與夜間外出活動增加，酒後駕車及噪音車輛問題隨之浮現，不僅影響交通秩序，也對居民生活品質造成衝擊。警方有鑑於此，提前規劃專案勤務，依據交通事故熱點、民眾陳情路段及易肇事時段，機動調整警力配置，提升見警率與執法密度。

廣告 廣告

本次專案由斗六分局統籌，結合環保局噪音量測設備與監理站專業鑑定能量，建構跨機關合作模式。執勤過程中，警方針對疑似酒駕駕駛依法實施攔查與酒測；對於疑有改裝排氣管、製造高分貝噪音之車輛，則即時通報環保單位現場檢測，並由監理站依規定進行後續裁處或通知複驗，形成完整執法鏈。

鎖定酒駕改裝排氣管強力攔查降低事故風險維護安寧交通。(記者廖承恩翻攝)

斗六分局強調，酒後駕車是造成重大交通事故的主因之一，往往在瞬間奪走無辜生命；而噪音車輛長期以來也屢遭民眾反映，干擾夜間休息，破壞社區安寧。透過跨機關結合執法，不僅提高取締效率，更能即時回應民眾期待，讓安全與安靜不只是口號，而是具體行動。

分局長李宗儒表示，維護交通秩序與生活品質是警方責無旁貸的任務，斗六分局將持續強化酒駕取締與噪音車輛稽查作為，對違規行為採取零容忍態度，展現警方守護縣民生命安全與居住環境的堅定立場。

警方攔查酒駕酒測並通報環保檢測噪音車結合監理裁處。(記者廖承恩翻攝)

斗六分局也呼籲，民眾如有飲酒情形，應善用代駕、計程車或大眾運輸工具，切勿心存僥倖酒後上路；車主亦應遵守相關法規，勿任意改裝車輛或製造噪音。警方將持續結合相關單位加強巡查與取締，期盼在警民共同努力下，營造安全、安寧、宜居的用路與生活環境。