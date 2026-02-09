重要節日加強維安啟動 副議長陳鴻源率隊慰問永和警

【記者葉柏成/新北報導】115年加強重要節日安全維護工作9日晚上起跑！新北市議會副議長陳鴻源、議員連斐璠、許昭興及立法委員林德福、永和區長周慶珍、警察局主任秘書李建民等各界人士，特別於加強重要節日安全維護工作首日到永和警分局，慰勞員警及協勤民力年節期間犧牲假期、堅守崗位的辛勞，現場並致贈慰問金及慰問品，向警、民力人員加油打氣。慰問車隊隨後前往網溪里守望相助隊及消防局永利消防分隊，向社區守望相助隊夥伴與消防弟兄致贈慰問金表達感謝及慰勞之意。

陳鴻源指出，治安、交通及防災救護無假期，永和警察和消防弟兄及義警、民防、守望相助隊等民力，在春節假期仍堅守崗位，守護永和地區安全不遺餘力，營造優質生活環境，特別向辛苦執勤的警、消及民力兄弟表達感謝。也祝福大家在辛勤工作之餘，都能健康、平安、快樂的歡度新年。

《圖說》新北市議會副議長陳鴻源致贈慰問金及慰問品加油打氣，由分局長蔣叔君代表受禮。〈永和分局提供〉

永和分局長蔣叔君表示，此次加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，於9日22時起為期15天，特別感謝新北市議會陳副議長、各級民代、市府長官，及義警、民防、義交、警友會等熱心團體之長期支持及鼓勵。

她強調，永和分局將結合義警(刑)、民防、義交、志工及守望相助隊等各種社會防衛力量，除將「維護大眾運輸場站、人潮聚集場所及金融機構安全、取締賭博犯罪、交通疏導管制、防制交通事故」列入重點工作項目外，也提供大額現金護鈔、機動派出所等多項便民服務措施，展現維護治安、整頓交通及服務民眾之決心。

《圖說》警察局主任秘書李建民代表致贈慰問金。〈永和分局提供〉

蔣叔君期望藉由相關的勤務作為，提昇民眾對警察工作支持與信賴，讓永和居民家家戶戶平安過好年，「馬祥厚運」好運來。也對陳鴻源副議長暨市府團隊的鼓勵，讓警、消及民力夥伴備感溫馨。