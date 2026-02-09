重要節日安全維護埔里鎮展開慰問

重要節日安全維護，埔里鎮長廖志城等人致贈慰勞金。(埔里鎮公所提供)

為期十五天的一一五年「加強重要節日安全維護」工作，九日晚間十時正式展開，南投縣埔里鎮公所及埔里鎮民代表會特別慰勞服勤人員，致贈慰問金、禮券，感謝警察、消防及協勤民力為維護治、交通等工作的辛苦付出。

「加強重要節日安全維護」也是過去所謂的「春安工作」，今晚十時正式啟動，至二月二十三日二十四時止，為期十五天，農曆春節假期長達九天，特別加強治安、交通，也因為許多人的付出，民眾才能安心歡度佳節，九日下午埔里鎮公所三樓大禮堂也舉行「加強重要節日安全維護」工作慰問，包括警察、消防、義警、民防、義交及社區守望相助隊近四十個單位，分別由鎮長廖志城、鎮民代表會主席林釧儀、鎮民代表洪惠梅、王銘彥等人致贈慰問金、禮券，縣議員陳宜君也到場致意。

鎮長廖志城表示，非常感謝所有參與「加強重要節日安全維護」協勤人員，因為必須犧牲晚上的休息時間排班守護家園，讓鄉親能夠安心過好年，尤其最近寒流來襲，深夜的溫度更低，人員得頂著酷寒出勤，非常辛苦，代表鎮民致上最高的敬意與謝意。

埔里警分局副分局長謝耀賢也指出，今年「加強重要節日安全維護」有三大重點工作，分別是治安平穩、交通順暢及民眾安心，尤其春節將至，民眾要特別小心居家、財物安全，針對詐騙案要提高警覺，若接獲可疑訊息，切勿驚慌，可透過「165」反詐騙專線或向當地分局、派出所尋求諮詢協助，守住自己辛苦血汗錢。