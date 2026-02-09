重要節日安全維護工作首日開跑 蔣萬安視察Sogo錢櫃

重要節日安全維護工作開跑，蔣萬安9日前往Sogo錢櫃視察。（圖／翻攝畫面）

重要節日安全維護工作開跑，台北市長蔣萬安9日晚間也特別前往大安分局視察，並前往Sogo錢櫃視察臨檢，受到民眾熱烈歡迎。

蔣萬安表示，強化維安演練前後於市府、市府轉運站、台北車站進行，同時與新北市合作，進行跨縣市、跨局處對接，日前更因演練後，北捷發生縱火事故，第一時間啟動聯合機制，馬上掌握嫌犯，並在3個小時內逮捕到案，要給予警察局、消防局、捷運公司及相關單位及極高的肯定。

蔣萬安指出，整體聯防應變在過年期間不只是治安，交通也很重要，提醒各位去年底1219隨機攻擊事件發生後，不要因為時間的消逝而開始鬆懈，「我們絕對不能重現，一定要接受崗位，同時提高警覺。」。蔣萬安也強調，料敵重寬禦敵從嚴，面對各種突發的狀況，一定要以最嚴謹、嚴肅的態度面對，不要大意，不要認為這是1個小事，而是要非常有解決性來看，讓每1個可能的狀況發生。

蔣萬安提醒，不要三不管寧可撈過界，現在一定要橫向聯繫即刻通報，所以不管發生在哪一個場域，第一時間一定要即刻通報，希望有關單位在春節期間確實做到最後。他也再次感謝大家的辛勞，也希望同仁注意自身的安全，嚴正執法絕不寬待，只要是依法、執行公權力，市長一定全力相挺，對於任何犯罪行為絕不護短，絕不手軟。

