重要節日安全維護 竹山鎮長及鎮民代會慰問警分局執勤人員

竹山鎮鎮長陳東睦及鎮民代表會主席林賜學等人前往警分局慰問執勤人員。(圖：竹山警分局提供)

竹山鎮公所鎮長陳東睦及竹山鎮民代表會主席林賜學等民意代表一行人，為激勵鼓舞員警、義警、民防、義交、巡守隊等執(協)勤人員二十四小時全年無休，為守護民眾生命財產安全的辛勞付出，三日下午組成慰問團隊至竹山警分局進行慰勉，由分局長許軒鳴率所屬各單位主管代表接受慰問。

春節期間，竹山警察分局全力動員規劃執行「加強重要節日安全維護工作」，戮力推動以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，藉由地方民眾與警察的緊密合作，構築一個「幸福家園」開心過好年。分局長許軒鳴提醒民眾，於過年前後外出、旅遊活動頻繁，若有「春節連假舉家出遊，需要協助住居安全維護巡邏」、或「提領巨額現鈔，需要存提款安全維護」、或「失蹤人口返家團圓等協助」需求，可就近至各分駐(派出)所請警察協助。另再呼籲民眾，詐欺案件手段日新月異，若有接獲「高報酬、到府收款的投資電話」，或是「免費回答問卷送禮物」的電話，一定要小心；如果發現有「違反常態、人員不正常進出」的可疑狀況，請立即撥打110報案專線，或是就近向警察單位反映，請員警提供協助。

春節連假期間，竹山警分局所有員警本於職責，針對轄內治安及交通狀況等需求，妥適機動調度，全力投入警察服務工作，呼籲民眾走春出遊，請隨時提高警覺，注意自身財物，享受闔家團圓的幸福。