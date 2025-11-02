即時中心／廖予瑄報導

中央氣象署今2日指出，受到東北季風與水氣影響，週三（5日）前北部與東部地區仍偏濕涼，甚至有可能會整天降雨；但從週四（6日）起，東北季風將逐漸減弱，北台灣氣溫可望明顯回升；週六、日（8、9日）時氣溫更有機會回到3字頭高溫。

受到東北季風影響，氣象署指出，明（3）日到週二（4日），全台溫差明顯，北部、宜蘭、花蓮白天高溫在20到24度左右；東北部、基隆北海岸、大台北山區的下雨時間較長，且局部地區會有較明顯降雨。至於中南部及台東，則是以多雲的天氣型態為主，但山區偶爾有零星降雨；白天高溫可達30度上下，但入夜後與清晨仍偏涼。此外，台南以北、東南部沿海、恆春半島及離島地區易出現強陣風，民眾從事海邊活動時，務必提高警覺。

廣告 廣告

氣象署表示，週三（5日）後，北宜地區白天仍偏涼，但水氣明顯減少，雨勢較前2天趨緩。週四（6日）開始，因東北季風減弱，北宜白天的溫度也會逐漸回升；桃園以北、東北部、東部仍有局部短暫雨，但中南部天氣穩定，有望見到陽光。

週五至週日（7日至9日）時，全台將轉為偏東風，水氣減少，氣象署指出，雙北及桃園在週末時，終於有機會放晴。不過基隆北海岸、東半部及山區、恆春半島位於迎風面，仍會有短暫陣雨。另外，各地白天高溫介於26至31度之間，晚間、清晨低溫則會降到22到25度左右，天氣型態將回到典型的秋季型態。

對於今（2025）年第25號颱風「海鷗」昨（1）晚已在菲律賓東方海面生成，氣象署則直言，「海鷗」未來將往西通過菲律賓中部進入南海，對台灣沒有影響。

原文出處：快新聞／重見陽光！高溫將回到3字頭 氣象署曝「這天」回暖

更多民視新聞報導

台中清潔隊涉貪「再押1人」！外界憂影響豬瘟防疫 環保局回應了

中市府「偷派人清消」恐害無法採樣 陳駿季轟「魯莽」：別當自走砲！

台中太平山區驚見「私養山豬」 農業局曝6豬檢驗結果

