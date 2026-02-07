重視拍戲安全 陳珮騏：我們不是特技演員

（中央社記者洪素津台北7日電）近日拍戲片場工安意外引發討論，陳珮騏表示除劇組提報的保險，自己也會額外加買保險；她提及日前拍公主抱橋段自覺有點危險就拒絕，「演員要盡力，但不是要逞強，我們是演員，但不是特技演員」。

謝承均、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文今天出席8點檔「百味人生」在迪化街的粉絲見面會，現場吸引近3000名粉絲聚集，而談及近日8點檔發生的工安意外還有保險問題，陳珮騏表示，除了劇組的保險，自己早在10年前就加買「毀容險」，演員職業風險高，但這是一筆必要的支出，「因為拍戲時間長，遇到狀況比較多，雖然死亡賠償不多，但夠家人幫我們辦後事。」

陳珮騏也說以前當模特兒，看前輩為了美腿買保險，「 我當演員是靠臉吃飯 ，要摔會有大片傷痕，我意識到這件事，有一天拍戲我毀容了，需要醫美手術這個錢幫我，已經保了10年了，幸好沒用過那筆錢，謝天謝地 。」

陳珮騏分享日前和謝承均拍公主抱的戲，見謝承均拍了10多次已無力，陳珮騏認為這樣下去會有危險，於是告知劇組只拍最後一次，「你可以說我不配合、不敬業，但要保護自己，公主抱聽起來傷害性不高，但常會讓女演員骨盆受傷」，陳珮騏提醒年輕演員拍戲該有所堅持。

謝承均則憶起當年拍攝「意難忘」武打戲時，在套招階段，第一個動作就被踢中眼角，緊急縫了4針，差一點就失明；江國賓則很心疼替身演員，「這麼高跳下來很危險，保護措施要做得好，看到當下滿難過，年紀越大想到越難過」。（編輯：李亨山）1150207